Xiaomi 13T Pro – recenzja. Niezbity dowód na to, że liczy się wnętrze

Xiaomi pod koniec września tego roku zaprezentowało najnowsze smartfony z serii Xiaomi 13T — 13T oraz 13T Pro. Test tej pierwszej, tańszej propozycji, możecie już znaleźć na Antyweb — a jak wypada 13T Pro, które zostało wycenione na tysiąc złotych więcej, czyli na 3999 PLN?

Specyfikacja techniczna Xiaomi 13T Pro

Wymiary: 162,2 mm x 75,7mm x 8.49 mm

Waga: 206 g

Tył: szklany

Przód: Corning Gorilla Glass 5

Odporność: IP68

Kolory: Meadow Green, Black, Alpine Blue

Główny obiektyw 24 mm Leica: 50 MP szeroki kąt, rozmiar matrycy 1/1.28 cala, piksel 1.22 μm, 2.44 μm 4-in-1 Super Pixel, f/1.9, 7P obiektyw asferyczny, OIS, zgodność z HDR10+, 4K z 30 fps, wideo 8K z 24fps, 10-bit LOG, możliwość wczytania tabeli LUT

50 mm Leica telephoto: 50 MP, f/1.9, 5P obiektyw asferyczny

15 mm Leica ultraszeroki: 12 MP, f/2.2, 5P obiektyw asferyczny, dwa style: Leica Authentic Look i Leica Vibrant Look, osobiste style fotograficzne Leica, symulacja klasycznych szkieł: 35 mm reporterskie, 50 mm bokeh, 90 mm miękki fokus, Xiaomi ProFocus, Tryb nocny

Przedni aparat 20 MP: f/2.2, 5P obiektyw asferyczny, Tryb nocny, Tryb portretowy, HDR

Ekran: Taktowany do 144 Hz FHD+ 6,67 cala CrystalRes AMOLED, 20:9, 2712 x 1220, 446 ppi, AdaptiveSync, do 480 Hz samplowania dotyku, jasność: HBM 1200 nitów, 2600 nitów (maks), gamut DCI-P33, 68 miliardów kolorów, Pro HDR, Dolby Vision, HDR10+, Tryb adaptatywny do czytania, Przyciemnianie ekranu 2880 Hz PWM

CPU: MediaTek Dimensity 9200+, proces produkcyjny 4 nm

GPU: Arm Immortalis-G715 GPU

RAM: LPDDR5X RAM + UFS 4.0

Pamięć: 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB, 16 GB + 1 TB

System: MIUI 14 oparte na Androidzie 13

Zasilanie: Bateria 5000 mAh, 120 W HyperCharge

Łączność: dwa gniazda SIM, Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4, 5G

Pudełko i design Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T Pro przychodzi do nas w dość standardowym, białym pudełku. W środku poza samym smartfonem znajdziemy etui na plecki smartfona, makulaturę, kluczyk do slotu na kartę SIM oraz ładowarkę o mocy 120 W i kabel do ładowania USB-C - USB-A. Mamy więc komplet potrzebnych rzeczy, co wcale nie jest w tych czasach taką oczywistością.

Jeśli chodzi o sam smartfon, to bardzo pozytywnie się zaskoczyłem. Ten co prawda prezentuje się identycznie jak 13T, ale z jednym twistem — egzemplarz, który otrzymałem do testów, miał plecki z ekoskóry w kolorze Alpine Blue. To dość niestandardowy pomysł, ale zdecydowanie lepszy, niż czarne czy zielone plecki ze szkła, które znajdują się w innych wariantach — jak pisałem w teście 13T, smartfon bez etui jest wtedy niezwykle śliski i nie trzyma się pewnie w dłoni, a do tego tył smartfona bardzo się palcuje, przez co często nie wygląda zbyt korzystnie. Tutaj wszystkie te problemy znikają i nawet ta dość brzydka wyspa aparatów nieźle się tutaj blenduje.

No bo właśnie, sama wyspa aparatów jest bardzo odstająca i mało estetyczna. Podoba mi się pomysł delikatnego jej ścięcia po bokach, lecz w ogólnym rozrachunku nie wygląda to specjalnie korzystnie — sytuacji nie ratuje nawet wielki napis LEICA, szczególnie, że nawet w wariancie z ekoskóry wyspa z aparatami jest szklana i średnio jej ufam w kwestii wytrzymałości; wygląda na taką, na której po dość krótkim czasie mogą zrobić się odpryski lub pojawić ryski, co może być irytujące.

Skoro już o aparatach mowa…

Xiaomi 13T Pro, ponownie jak jego tańszy brat, jest wyposażony w zestaw trzech aparatów z obiektywami Summicron, które zostały stworzone we współpracy z firmą Leica. Główny aparat szerokokątny osiąga rozdzielczość matrycy na poziomie 50 MP, wyposażony w asferyczny obiektyw 7P o ekwiwalencie ogniskowej 24 mm. Obiektyw został zaprojektowany w taki sposób, aby uchwycić więcej światła, co znacząco ułatwia fotografowanie w warunkach o szerokim zakresie dynamicznym (HDR). Kolejnym ważnym elementem aparatu jest drugi obiektyw o rozdzielczości 50 MP, który jest teleobiektywem o ekwiwalencie ogniskowej 50 mm. Te dwa aparaty wspiera ultraszerokokątny obiektyw o rozdzielczości 12 MP, który oferuje ekwiwalent ogniskowej na poziomie 15 mm. Aparaty w Xiaomi 13T Pro są zgodne ze standardem DCI-P3.

1 / 25

Xiaomi 13T Pro wykorzystuje również dwa oryginalne style fotograficzne: Leica Authentic Look i Leica Vibrant Look. Te zapewniają fotografowanie z naturalnym odwzorowaniem kolorów, wysokim kontrastem wraz z estetyką obrazu Leica. Do tego znajdziemy tutaj sześć filtrów Leica, w tym dwa nowe: Leica Sepia i Leica Blue. Xiaomi 13T w trybie Pro ma także funkcję indywidualnego modyfikowania ustawień aparatów. Umożliwia ona dostosowanie tonacji, tonalności i tekstury obrazu na etapie wstępnego ustawienia parametrów zdjęcia, zachowując więcej szczegółów i kolorów w przetwarzaniu końcowym. Preferowane ustawienia wstępne można również zapisać, co pozwoli nam uzyskać swój osobisty styl fotograficzny. Dodatkowo z przodu znajduje się aparat 20 MP z f/2.2, 5P obiektywem asferycznym, Tryb nocnym, portretowym i HDR. Selfie oceniłbym na poprawne.

1 / 6

Co w kwestii wideo? Xiaomi 13T Pro oferuje 10-bitowe nagrywanie wideo z próbkowaniem kolorów LOG 4:2:0 i kodekiem H.265. Preinstalowana tabela Rec.709 LUT dodaje również nieco profesjonalny sznyt, renderując je ze sporą dokładnością kolorów i głębią — producent pozwala jednak na zaimportowanie ulubionej tabeli LUT do urządzenia i nadanie własnemu filmowi własnego charakteru. Co jednak jest najważniejszą różnicą między 13T a 13T Pro, to fakt, że droższy model oferuje dodatkowo możliwość nagrywania wideo w rozdzielczości 8K. Jeśli zależy Wam więc na jakości wideo, musicie zdecydować się na mocniejszą wersję smartfona.

1 / 7

Ekran i głośniki, czyli dokładnie to samo, co w 13T

Co może być nieco rozczarowujące, to fakt, że zarówno Xiaomi 13T Pro, jak i Xiaomi 13T, mają 6,67-calowy wyświetlacz CrystalRes, który obsługuje częstotliwość odświeżania do 144 Hz i rozdzielczość 1,5K (2712 × 1220). Seria Xiaomi 13T wykorzystuje wyświetlacz o jasności 1200 nitów, który charakteryzuje się szczytową jasnością nawet do 2600 nitów. Smartfon ponadto oferuje pełne odwzorowanie palety barw DCI-P3 z obsługą 68 miliardów kolorów (kto da więcej?), zapewniając zgodność ze standardem HDR10+. Zwiększa to kontrast między ciemnymi i jasnymi elementami w kadrze, przywraca teksturę szczegółów i zapewnia lepsze zrównoważenie nasycenia kolorów.

Z jednej strony to świetna informacja dla posiadaczy Xiaomi 13T — bo jak na smartfon za 3 tysiące złotych to jest doskonały ekran i trafna oraz słuszna szpileczka w Apple. Szkoda jednak, że płacąc tysiąc złotych, nie dostajemy czegoś więcej. Jeśli chodzi o głośniki, to również mamy dokładnie to samo, co w podstawowym 13T — smartfon jest zgodny ze standardem dźwięku przestrzennego Dolby Atmos i ma dwa głośniki.

Serce Xiaomi 13T Pro

Sercem Xiaomi 13T Pro jest MediaTek Dimensity 9200+ zbudowany w technologii TSMC 4 nm. Chip wspiera GPU Arm Immortalis-G715 oraz 12 GB lub 16 GB pamięci RAM LPDDR5X i 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci UFS 4.0. Możemy więc z czystym sumieniem przyznać, że na papierze nie prezentuje się to wcale rewelacyjnie — lecz muszę przyznać, że ze smartfona korzysta się naprawdę zaskakująco dobrze. Nie mogę powiedzieć złego słowa, chociaż teoretycznie patrząc na tę specyfikację, a przede wszystkim na procesor, raczej bym się nie zachwycał. Jest jednak lepiej, niż poprawnie.

Jeśli chodzi o baterię, to Xiaomi 13T Pro oferuje pojemność 5000 mAh oraz ładowanie 120 W. Muszę przyznać, że mając styczność z HyperCharge, będąc na co dzień użytkownikiem iPhone’a, jestem naprawdę w szoku — oczywiście pozytywnym. Chociaż kostka do ładowania jest wielkości tej do MacBooka, a sam telefon lubi się przy okazji nieźle nagrzać — chociaż producent gwarantuje, że rozpraszanie ciepła w Xiaomi 13T Pro zostało ulepszone dzięki radiatorowi ze stali nierdzewnej o powierzchni 5000 mm kwadratowych. Cóż, coś za coś.

13T Pro ma również certyfikat IP68, co oznacza, że jest odporny na wodę i pył, a w kwestii łączności mamy tutaj dwa gniazda SIM, Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4 czy 5G. Jest więc wszystko, czego można zapragnąć.

Xiaomi 13T Pro to smartfon… poprawny

Bawiąc się Xiaomi 13T doszedłem do wniosku, że jest to smartfon bardzo poprawny. Dokładnie to samo mogę napisać o Xiaomi 13T Pro — to nieco brzydki telefon, który jednak jest świetnym przykładem tego, żeby nie oceniać książki po okładce — okazuje się, że całość działa naprawdę przyjemnie. Działa bez zarzutu, robi naprawdę solidne zdjęcia, i po prostu działa — jeśli nie przeszkadza Wam nakładka MIUI na Androida, powinniście być zachwyceni. Model z dopiskiem Pro w nazwie nadrabia również wszystkie niedoskonałości swojego tańszego brata w kwestii wideo, chociaż szczerze przyznam, że co do jego ceny — czyli 4 tysiące złotych — nie jestem aż tak bardzo przekonany. Niemniej jednak, smartfon ten zasługuje na piątkę... no, może czwórkę z plusem.

