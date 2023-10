Setki filmów trafiło właśnie na SkyShowtime. Będzie co oglądać!

Nie wiecie co obejrzeć w październikowy wieczór? Jeśli macie SkyShowtime to na platformę trafia właśnie ponad 200 filmów - zarówno największych hitów i najlepszych klasyków.

SkyShowtime to platforma powstała dzięki współpracy dwóch gigantów przemysłu filmowego - firm Paramount i Universal. To właśnie w ramach tego serwisu VOD subskrybenci mogą oglądać produkcje od Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios i Peacock. I choć początki platformy VOD w Polsce były dość przeciętne, widać, że przyszła pora na walkę o widza. Czy to się uda? Przekonamy się niebawem, ale już w poprzednich miesiącach było widać rosnące zainteresowanie ofertą serwisu.

Ponad 200 filmów trafia do SkyShowtime. Jest co oglądać!

Listę filmów, które w tym miesiącu trafiają na SkyShowtime - a jest tego naprawdę dużo - prezentuje serwis Filmożercy. Poniżej znajdziecie ich alfabetyczne zestawienie:

21 Gramów

48 godzin

A Ghost Story

Æon Flux

Agent z Przypadku

Alive, dramat w Andach

American Beauty

Amerykańska opowieść. Feiwel rusza na Zachód

Anastazja: Dawno, dawno temu

Angielski pacjent

Apollo 13

As w Rękawie 2: Bal Zabójców

Assassination Nation

Balto

Beethoven

Beethoven - Świąteczna przygoda

Beethoven 2

Beethoven 3

Beethoven 4

Beethoven 5

Beethoven 6 - Wielka ucieczka

Beethoven na tropie skarbu

Białe Boże Narodzenie

Bliźniacy

Blok 99

Breakfast at Tiffany's

Buena Vista Social Club: Adios

Być jak John Malkovich

Captain America

Ciekawski George

Ciekawski George 2

Ciekawski George 3 Powrót do dżungli

Ciekawski George: Małpiszon i gwiazdka

Ciemniejsza strona Greya

Co Wiecie o Swoich Dziadkach?

Colonia

Cop Land

Czarne Bractwo. BlacKkKlansman

Czego pragną mężczyźni

Człowiek o Żelaznych Pięściach

Człowiek z Blizną

Czy to ty, czy to ja?

Damulka

Dear Dictator

Droga do Szczęścia

Dziecko Rosemary

Dzielny Despero

Dziewczyna moich koszmarów

Dziewczyna w różowej sukience

E.T.

Eagle Eye

Ella zaklęta

Escobar Raj utracony

EuroTrip

Evan Wszechmogący

Ex Machina

Fatalne zauroczenie

Flashdance

Flipper

Footloose

Footloose (2011)

Gliniarz w Przedszkolu

Gra

Grease

Grease 2

Grease Live

Grinch

Grinch: Świąt nie będzie

Gwiazdka w Grand Valley

Haker

Herbatka z Mussolinim

Holiday

Hollywoodland

Hugo i jego wynalazek

Hulk

Igraszki losu

Jak w niebie

Jak zostać gwiazdą

Jane Eyre

Joe Black

Kacper

Kapitan Majtas: Pierwszy wielki film

Kick-Ass 2

Kłamca, kłamca

Kobieta na skraju dojrzałości

Kochanice króla

Kontrabanda

Kosmiczna załoga

Krokodyl Dundee

Krokodyl Dundee II

Król Skorpion

Król Skorpion 2: Narodziny wojownika

Król Skorpion 3: Odkupienie

Król Skorpion 4: Utracony tron

Król Skorpion: Księga Dusz

Królewna Śnieżka i Łowca

Książę w Nowym Jorku

Kto ją zabił?

Ktoś we mnie

Kung Fu Panda 2

Kurt Cobain: Życie bez cenzury

Lemony Snicket: Seria niefortunnych zdarzeń

Lęk Pierwotny

Lorax

Ludzkie Dzieci

Łowca i Królowa Lodu

Madagaskar 2

Madagaskar 3

Mali żołnierze

Mandy

Meru

Mikołaj mimo woli

Monachium

Morze Miłości

Mumia

Mumia (2017)

Mumia Powraca

Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka

My Fair Lady

Na pokuszenie

Narwaniec

Nędznicy

Nie ma jak u siostry

Niebezpieczny umysł

Niemoralna Propozycja

Nieproszeni Goście

Nieustraszeni Bracia Grimm

Niezwykły dzień Panny Pettigrew

Noc Żywych Trupów

Nocny jastrząb

Oficer i Dżentelmen

Ognisty Podmuch

Ojciec Chrzestny

Ojciec Chrzestny II

Orbitowanie bez cukru

Ostatni Rycerze

Ostatni Smok 4: Bitwa o Ogień Smoczego Serca

Ostatni Władca Wiatru

Pan Peabody i Sherman

Para na życie

Paradise Alley

Paul

Pierwsza piątka

Pitch Perfect

Pitch Perfect 2

Pitch Perfect 3

Podziemie: Historia Juliana Assange'a

Pomniejszenie

Powiernik królowej

Powrót do Christmas Creek

Powrót do Przyszłości

Powrót do Przyszłości II

Powrót do Przyszłości III

Poznaj moich rodziców

Poznaj mojego tatę

Poznaj naszą rodzinkę

Prawie święta

Przepiórki w płatkach róży

Przepraszam, że przeszkadzam

Przetrwać święta

R.I.P.D. Agenci z Zaświatów

Raj na ziemi

Rango

Robinson Crusoe

Romeo i Julia

Rybki z ferajny

Rzymskie Wakacje

Sabrina

Savages: Ponad bezprawiem

Scott Pilgrim kontra świat

Sherpa

Siostry

Siódmy Syn

Snowtime!

Spartakus

SpongeBob Kanciastoporty

Spongebob: Na suchym lądzie

Starsky i Hutch

Steve Jobs

Stój, bo Mamuśka Strzela

Straight Outta Compton

Strzelec

Szakal

Szkoła rocka

Sztanga i cash

Sztuka rozstania

Tata kontra Tata

Terminal

Terminator: Genisys

The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone

To Już Jest Koniec

To wspaniałe życie

Tower Heist: Zemsta Cieciów

Trainspotting

Ucieczka z Los Angeles

Uśpieni

Utalentowany pan Ripley

Uziemieni na gwiazdkę

Van Helsing

W chmurach

W odwiedzinach u pana Rogersa

W pogoni za Amy

Wallace i Gromit: Klątwa królika

Wasza wysokość

Watchmen: Strażnicy

Wesołe Kurcze Święta

Wideodrom

Wieczorówka

Wielka heca Bowfingera

Wielki Gatsby

Wigilijny show

Wilkołak

Witaj w domu panie Jenkins

Witajcie w Marwen

Wolny dzień Ferrisa Buellera

World War Z

Wybory

Wyspa Tajemnic

xXx: Reaktywacja

Zabawna buzia

Zagraj dla Mnie Misty

Zakochać się

Zakochany bez pamięci

Zamiana ciał

Zatańcz ze mną

Ziemia Żywych Trupów

Złap mnie, jeśli potrafisz

Złodziej Tożsamości

Zły Mikołaj

Zwierzęta Nocy

Uf! Jest co oglądać. Od największych hitów kinowych, poprzez bardziej ambitne produkcje, po klasyki, których ze świecą szukać w polskich serwisach VOD. SkyShowitme mocno wchodzi w październik i wygląda na to, że to tak naprawdę dopiero początek.

Cóż, ja osobiście mam spory problem z tą platformą - choć bardzo chciałbym ją lubić. Filmy i seriale dostępne na naszym podwórku oglądam najczęściej z oryginalną ścieżką dźwiękową i polskimi napisami. I to właśnie polskie napisy są największym problemem SkyShowtime - przynajmniej jeśli chodzi o aplikację VOD dostępną na iOS, Android TV lub Apple TV. W przypadku niektórych seriali i filmów są one źle zsynchronizowane z dźwiękiem, w innych przypadkach są fatalnie ostylowane - np. krótka wypowiedzieć składająca się z jednego zdania potrafi być podzielona 3-4 linijki tekstu po dwa słowa. I nie do końca wiem czego to jest wina, bo zmieniając je na angielski - wszystko jest w porządku.

Polskie napisy w aplikacji SkyShowtime

Szkoda też, że platforma nie jest bardziej otwarta na komunikację i oszczędnie przekazuje informacje na temat nowości, które trafią w najbliższym czasie do katalogu filmów. Ponad 200 filmów, które właśnie pojawiło się na SkyShowtime byłyby świetną zachętą do skorzystania z promocji... która zakończyła się w minioną sobotę. Do 30 września można było skorzystać z oferty rocznego abonamentu za 14,99 zł miesięcznie. Teraz pozostaje tylko 7-dniowy bezpłatny okres próbny, a potem subskrypcja w cenie 24,99 zł miesięcznie. Niewykluczone, że niebawem pojawi się kolejna oferta specjalna, z której będzie warto skorzystać, bo oferta SkyShowtime z każdym miesiącem nabiera rumieńców. Gdyby tylko jeszcze rozwiązali problemy z napisami