Kiedy Super Mario na polskim VOD? Znamy datę premiery

ShyShowtime nie jest może w Polsce najpopularniejszą platformą streamingową, ale absolutnie nie powinniśmy jej z tego powodu bagatelizować. Europejski serwis Comcast i Paramount zaczyna bowiem coraz poważniej się rozkręcać, o czym niech świadczy świetnie oceniany się serial Poker Face, który nad Wisłą zadebiutuje już w ten piątek. Niebawem zaś do biblioteki platformy trafi film z kultowym hydraulikiem w roli głównej.

Super Mario Bros na polskim ShyShowtime jeszcze w tym roku

Filmy na podstawie gier często bywają nieudane, ale w przypadku ostatniej ekranizacji przygód Mario Nintendo nie ma powodów do wstydu. Najnowsza animacja studia Illumination zabiera w podróż po uniwersum Super Mario Bros, a widzom – oprócz kultowych bohaterów – towarzyszyć będą głosy gwiazdorskiej obsady (między innymi Chris Pratt, Seth Rogen, Anya Taylor-Joy), która wcieli się w ich role.

Film debiutował w polskich kinach pod koniec maja i do tej pory zagadką było, kiedy będziemy mogli obejrzeć go w domowym zaciszu. ShyShowtime rozwiał te wątpliwości – jak podaje serwis Variety – Super Mario Bros zawita do Polski jako prezent pod choinkę. Premiera na platformie VOD została bowiem zaplanowana na 24 grudnia i w tym wypadku jesteśmy niestety na samym końcu listy. W Mario odwiedzi Holandię już 21 października, a do pozostałych krajów centralnej i wschodniej Europy trafi na początku listopada.