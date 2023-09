Rozważasz subskrypcję SkyShowtime? Z tej oferty aż grzech nie skorzystać

SkyShowtime jest wynikiem współpracy dwóch gigantów przemysłu filmowego, Paramount i Universal. Na tej platformie będzie można znaleźć treści filmowe i serialowe pochodzące od takich marek jak Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios i Peacock.

Platforma oferuje szeroki wybór filmów i seriali, które pochodzą z bogatego repertuaru wymienionych wytwórni. Dlatego też na platformie tej znajdziemy na początek takie filmy jak "Ambulans", "Downton Abbey", "Jerry and Marge Go Large", "Jurassic World: Dominion", "Wiking", "Czarny telefon" czy "Top Gun: Maverick".

To jednak tylko część tytułów, ponieważ na SkyShowtime znajdziemy również wiele znanych serii filmowych, takich jak "American Pie", "Szybcy i wściekli", "Jason Bourne", "Gliniarz z Beverly Hills", "Szczęki", "Jurassic Park", "Mission Impossible", "Krzyk, "Star Trek" czy "Transformers". Dla najmłodszych widzów są dostępne produkcje takie jak "Minionki", "Kung Fu Panda" oraz "Madagaskar". Z seriali SkyShowtime oferuje "Elementary", "Columbo", "1923", "Yellowstone", "Californication", "Twin Peaks", "Battlestar Galactica", "Halo", "Frasier", "Tulsa King" i inne.

SkyShowtime promocja. Subskrypcja taniej przez rok

Aktualna promocja na SkyShowtime pozwala sporo zaoszczędzić. Dzięki niej przez cały rok za subskrypcję zapłacimy jedynie 14,99 zł zamiast 24,99 zł. Szybka kalkulacja podpowiada, że w skali roku w kieszeni zostanie nam 120 zł. Nie jest to może tak niska kwota, jaką SkyShowtime oferowało na początku, gdy wchodziło do Polski, bo wtedy można było wykupić dostęp za 12,49 zł i klienci do dziś ponoszą jedynie taką opłatę. Jest to możliwe dzięki dożywotniemu rabatowi -50% na abonament SkyShowtime.

Należy jednak uściślić, że ze wspomnianej promocji 14,99 zł miesięcznie przez rok za SkyShowtime skorzystają tylko nowi użytkownicy, którzy nie posiadają konta w serwisie i założą je dopiero teraz. Oferta dostępna jest pod tym linkiem i ważna do 30 września 2023 do godziny 23:59, więc pozostały Wam jeszcze około 3 tygodnie. Po zakończeniu promocji, tzn. rok od uruchomienia subskrypcji, będzie ona automatycznie przedłużana co miesiąc w cenie 24,99 zł miesięcznie z możliwością zrezygnowania w każdym momencie.