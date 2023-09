Ponad 40 filmów zaraz zniknie z Netflix. Co warto obejrzeć?

Lista usuwanych tytułów z Netfliksa we wrześniu 2023 jest całkiem obszerna. Znalazły się na niej filmy, które zdecydowanie trzeba zobaczyć. To może być ostatnia szansa!

Rotująca oferta serwisów VOD to codzienność. Nabywane na licencji tytuły znikają i pojawiają się jakiś czas później w tym samym miejscu lub na innej platformie. Nie wiemy, które z produkcji powrócą do Netfliksa, ale lista filmów znikających z usługi we wrześniu jest naprawdę obszerna - liczy ponad 40. Wśród nich znajdziemy dwie odsłony "Mission:Impossible", zdaniem wielu jedne z lepszych, a także polską "Ostatnią rodzinę" i horrory: "Ciche miejsce 2" oraz "Zakonnica".

Mission: Impossobile - gdzie oglądać online?

"Mission: Impossible - Ghost Protocol" i "Mission: Impossible - Rogue Nation" to odpowiednio 4. i 5. odsłona serii z Ethanem Huntem, w którego wciela się Tom Cruise. Ja też uważam, że z filmu na film marka prezentuje się coraz lepiej, dlatego jeśli nie mieliście jeszcze okazji zapoznać się z nowocześniejszymi częściami misji niemożliwej, to macie czas zaledwie do jutra. 13 września usunięte będą obydwa filmy i po całą serię będzie trzeba się udać np. do SkyShowtime.

Ostatnia rodzina na Netflix - ostatnia szansa na seans

"Ostatnia rodzina" to produkcja z 2016 roku w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego. W filmie Tomasz Beksiński, znany jako dziennikarz muzyczny, tłumacz oraz eseista, zdecydował się na przeprowadzkę do mieszkania, które znajdowało się tuż obok mieszkania jego rodziców. Jednakże nie minęło wiele czasu, zanim zaczęły ujawniać się niepokojące i nieuchronne wydarzenia, które zaczęły wpływać na całą rodzinę Beksińskich. Wysoko oceniany film biograficzny to także wyśmienite role Andrzeja Seweryna i Dawida Ogrodnika.

Zakonnica - gdzie obejrzeć na VOD?

Od kilku dni w polskich kinach można oglądać "Zakonnicę 2" - horror w uniwersum "Obecności", ale na Netfliksie do 30 września dostępna jest pierwsza część z Taissą Farmigą jako siostra Irene starająca się zwalczyć demona Valak. Film nie okazał się tak dobry, jak niektóre inne historie z tego świata, ale to wciąż dobry horror. Dla fanów "Cichego miejsca" Johna Krasinskiego dobrą wiadomością jest natomiast fakt, że rozwijane są kolejne projekty w ramach tego uniwersum, natomiast do 29 września na Netfliksie można zobaczyć drugą część z Emily Blunt i Cillianem Murphym w rolach głównych. Film trzyma poziom części pierwszej, która była gigantycznym zaskoczeniem i sukcesem kasowym w kinach.

Serial Strzelec - gdzie oglądać online?

Niemałą niespodzianką dla widzów może być zapowiedź usunięcia trzech sezonów "Strzelca" z Netfliksa. Serial nadal cieszy się sporą popularnością, a jego głównym bohaterem jest Bob Lee Swagger - doświadczony weteran armii Stanów Zjednoczonych, wielokrotnie odznaczany za swoją służbę. Mężczyzna nagle zostaje poproszony o zadanie, które ma na celu zapobieżenie zamachowi na życie prezydenta. Jednak w trakcie wykonywania tego zadania, Swagger zaczyna coraz bardziej podejrzewać, że został celowo wprowadzony w okrutny spisek. Serial zniknie z Netfliksa już 14 września.

Netflix usuwane filmy i seriale - wrzesień 2023