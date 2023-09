Ulubione VOD Polaków zniknie? Co zamiast niego?

Pojawienie się HBO Max w Polsce było nie lada wydarzeniem, ponieważ po wielu latach otrzymaliśmy nowoczesną i rozbudowaną platformę VOD od tego giganta. Szybko jednak okazało się, że nie dość, że katalog wcale nie jest tak obszerny, jak się spodziewano i kolejne miesiące wcale nie przyniosły gigantycznych zmian, ale na horyzoncie pojawiło się widmo kolejnego rebrandingu. Wraz z nim na polskim rynku VOD może dojść do nie lada przetasowań, ponieważ zagrożony jest Player, który może zostać wchłonięty przez Max.

Nowa oferta Max - następcy HBO Max

Działania firmy matki, Warner Bros. Discovery, są trudne do przewidzenia. Korporacja zapowiadała zamknięcie Discovery+ w USA, z którego treści powędrowały na platformę Max, ale gdy okazało się, że serwis jest cały czas rentowny, wycofano się z tego kroku i usługa jest cały czas dostępna solo. Nie oznacza to jednak, że pojawienie się Max uprościło sprawę. Platforma w USA działa od 23 maja i obecnie do wyboru są aż trzy pakiety, z których dwa prawie na pewno pojawią się w Polsce. Środkowy, kosztujący obecnie $15,99 miesięcznie pozwala na oglądanie treści w HD bez reklam i 30 tytułów do pobrania, a najdroższy wyceniono na $19,99 i w ramach tej opłaty zyskujemy dostęp do materiałów w 4K z Dolby Atmos i możliwość pobierania aż 100 tytułów w trybie offline.

Co dalej z Playerem?

Ten, którego w Polsce początkowo najprawdopodobniej zabraknie, to najtańszy wariant kosztujący $9,99. Jest to pakiet oferujący wsparcie dla dwóch ekranów jednocześnie i treści w HD, ale musimy godzić się z obecnością reklam i brakiem opcji pobierania w trybie offline. Żaden z gigantów nie wystartował z ofertą z reklamami w Polsce - ani Netflix, ani Disney+ - a jedynie lokalne platformy, które też rewidowały wielokrotnie swoje propozycje dla klientów. Wśród nich był właśnie Player, który nie stracił na popularności po zamknięciu treści za paywallem, co oczywiście odbiło się dużym echem, ale nie zniechęciło większości widzów. To wciąż bardzo ważny i często oglądany serwis nad Wisłą, a marka na tyle zadomowiła się w świadomości widzów, że trudno wyobrazić sobie okoliczności, w których WBD mogłoby sprzątnąć Playera z rynku.

Nie jest to jednak niemożliwe, choć włączenie materiałów z Playera (jak "Top Model", "Kuchenne rewolucje" i inne) do oferty Max też byłoby dość karkołomnym zadaniem. Nie wiadomo bowiem, czy nie wpłynęłoby to na cenę dostępu, która teraz nie jest zbyt wysoka, bo za HBO Max płacimy 29,99 zł i kontem można dzielić się z innymi. Player Player bez reklam kosztuje 20 zł miesięcznie (z reklamami 10 zł mniej), a w sklepie platformy powróciła oferta na półroczny dostęp, która zniknęła jakiś czas temu. Czy to oznacza, że premiera Max nad Wisłą została odsunięta? A może wdrożenie Max wcale nie naruszy pozycji Playera?

Kiedy Max w Polsce?

Warto dodać, że na stronie pomocy HBO Max widnieje zapis o dostępności Max w Europie w 2024. Nie jest to jednak zbyt konkretna informacja, ponieważ brzmi ona: "Max powinno być dostępne w Europie w 2024 roku. Data premiery Max może się zmienić - wkrótce podamy więcej informacji". Czyżby plany uruchomienia platformy w Q1 zostały zrewidowane i przesunięte? A może Max nie chce zdradzać zbyt wiele przed oficjalnym ogłoszeniem, by nie dostarczać informacji konkurentom. Nie wygląda to jednak zbyt optymistycznie, ponieważ jedna z interpretacji tego zapisu może nawet sugerować, że 2024 rok jako okres debiutu stoi pod znakiem zapytania.

Włodarze firmy zdecydowanie powinni zastanowić się nad kolejnymi krokami, ponieważ Player to nadal czołówka wśród polskich VOD, a w sierpniu platforma była na czwartym miejscu ustępując tylko HBO Max, Disney+ i Netfliksowi. Ten ostatni nie daje szans konkurencji od lat, ale Player poradził sobie po raz kolejny z TVP VOD, Prime Video, CANAL+ online czy Polsat Box Go, SkyShowtime i Viaplay, które wypadło z TOP 10 wg. Gemiusa.