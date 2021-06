Skoda szykuje strategię na kolejną dekadę

Skoda jako część grupy Volkswagen jest w dużej mierze zależna od swojego niemieckiego właściciela, ale stara się zachować pewną niezależność i oferować produkty, które przypadną do gustu klientom. Nie bez przyczyny Fabia i Octavia od lat są w czołówce sprzedaży nowych samochodów w Polsce. Nie inaczej ma być z elektryfikacją. Czeska marka nie deklaruje tak jak Volkswagen, kiedy zakończy sprzedaż aut spalinowych, ale to nie oznacza, że lekceważy obecny trend. W najbliższych latach na rynku pojawią się przynajmniej trzy kolejne elektryczne Skody, wszystkie mniejsze i tańsze niż Enyaq.

Jednym z nowych modeli będzie Elroq, który może być SUVem rozmiarami zbliżonym do Karoq’a. Pozostaje modele też będą miały nazwę rozpoczynającą się od E zgodnie z konwencją nazewnictwa elektrycznych samochodów w Skodzie. Wszystkie mają też bazować na platformie MEB od Volkswagena, a najmniejszy z nich skorzysta prawdopodobnie z platformy MEB Entry, która będzie miała nieco mniejsze pakiety baterii i słabszy silnik.

Skoda planuje też znacznie zmniejszyć liczbę dostępnych konfiguracji i oferować wyposażenie dodatkowe w pakietach. W Octavii w pewnym momencie dostępne było 16 różnych rodzajów kierownicy. Teraz się to skończy, bo okazuje się, że klienci wcale tego nie oczekują, a tylko podnosi to koszty produkcji. Paradoksalnie może to oznaczać wyższą jakość wykończenia wnętrza w nowych samochodach, bo nie będzie ono tak zróżnicowane w zależności od wersji wyposażenia. Taką strategię zastosowano już w przypadku Enyaqa i podobno się to sprawdza.

3 elektryczne modele do 2030 roku to niewiele, Skoda nie zamierza jednak za wszelką cenę stawiać na masową elektryfikację i nadal utrzyma w ofercie auta z silnikami spalinowymi. Mimo tego chce zmniejszyć emisję CO2 przez swoje pojazdy o 50% względem 2020 roku, to może oznaczać, że znacząco zwiększy się oferta samochodów hybrydowych, w tym modeli typu plugin. Co ciekawe Czesi stawiają też na sprzedaż samochodów online, dzisiaj można to zrobić przez aplikację nawet Polsce. Do 2025 roku swoich klientów w ten sposób ma znaleźć nawet co piąte auto sprzedawane przez Skodę.