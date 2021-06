Warto też odnotować, że powyższa deklaracja dotyczy tylko Europy, gdzie wymagania dotyczące emisji spalin przez samochody są najbardziej rygorystyczne. W pozostałych częściach globu Volkswagen nadal będzie oferował swoje samochody z silnikami spalinowymi. Dotyczy to nie tylko mniej rozwiniętych państw z Afryki czy Ameryki Południowej, ale również USA oraz Chin. Wygląda więc na to, że na globalną elektryczną rewolucję poczekamy znacznie dłużej. Nie zmienia to jednak faktu, że firma do 2050 roku chce mieć neutralny wpływ na środowisko pod względem emisji CO2 na poziomie globalnym.

Można oczekiwać, że w najbliższych latach coraz większa liczba producentów samochodów zacznie ogłaszać swoje cele związane z elektryfikacją floty. Biorąc pod uwagę, że wiele europejskich krajów ma w planach zakaz sprzedaży nowych aut spalinowych między 2025 (Norwegia), a 2040 rokiem (Francja) to wszyscy będą musieli się do tego dostosować. Ford chce od 2030 sprzedawać w Europie tylko auta elektryczne, a Honda ma plan aby podobny stan osiągnąć w 2040 roku. Volskwagen doskonale wpisuje się w ten trend i wiele wskazuje na to, że nic już nie powstrzyma elektrycznej rewolucji.

źródło: Reuters