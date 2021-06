Do testów udostępniona nam została zdecydowania najciekawsza wersja: Skoda Enyaq Sportline iV 80x, gdzie „x” oznacza wersję z napędem na cztery koła. Jak to w przypadku aut elektrycznych sprowadza się to do zastosowania dwóch silników: w przypadku Enyaqa 80x oprócz standardowego tylnego (z magnesami stałymi o mocy 204 KM) jest drugi, napędzający koła przednie o mocy 80 kW (109 KM) – jest to jednostka asynchroniczna. Systemowo mamy więc 195 kW (265 KM) mocy i 425 Nm maksymalnego momentu obrotowego, co przekłada się na czas przyspieszenia do 100 km/h w około 6,8 s (pomiary próbne) – to czas lepszy o blisko 2 sekundy od Enyaqa iV 80 z wyłącznie tylnym napędem!