Pokazana dziś Skoda Superb wjedzie na drogi w 2024 roku i – co nie jest tajemnicą – została opracowana wraz z także nadchodzącym Volkswagenem Passatem B9. Auta te dzielą ze sobą wiele podzespołów, jak np. platformę, zespoły napędowe itd. Pewne, istotne różnice pozostały, a najważniejszą jest obecność wersji liftback w przypadku Superba. Passat będzie tylko jako kombi (Variant).





Nowa Skoda Superb 2024 jeszcze bardziej przestronna

Jeśli wydawało się, że obecna jeszcze generacja Superba jest wręcz przepastnie duża, to nowy Superb będzie jeszcze większy. Długość auta jest większa o ~40 mm, szerokość większa o 15 mm, a wysokość o 12/5 mm (odpowiednio liftback i kombi). Co jednak ważniejsze, przekłada się to na więcej przestrzeni we wnętrzu Skody Superb. Mam 1,84 m wzrostu i rzeczywiście na przednim fotelu mam ponad 10 cm miejsca nad głową. Siadając „sam za sobą” przed kolanami miałem ~15 cm „luzu”, a nad głową wersji liftback około 6 cm. To naprawdę dużo przestrzeni i więcej spotkać można niemal wyłącznie w autach segmentu F (jak np. BMW Serii 7, Audi A8).







Udało się też powiększyć przestrzeń ładunkową, bo bagażnik Superba liftback ma teraz 645 litrów (+20), a kombi aż 690 (+30) litrów. Co ważne, w obydwu wersjach nadwoziowych klapa otwiera się wraz z szybą, co oznacza, że dostęp do bagażnika jest bardzo dobry.





Materiał na bokach drzwi jest bardzo przyjemny, to gęsto zbity materiał. Pod lewym łokciem jest miękko i przyjemnie. Pod samą szybą jest już tworzywo, ale wciąż ugina się pod naciskiem. Rączka drzwi jest przyjemna w dotyku nawet od wewnętrznej strony. Kieszenie są wyścielone. Co ważne, z tyłu jakość jest taka sama!

Nowe, mocniejsze reflektory LED Matrix

Aktualna generacja Skody Superb po aktualizacji z 2019 roku oferowała matrycowe reflektory LED Matrix, bardzo szybkie i precyzyjne, co można zobaczyć na poniższym filmie:

Skoda Superb 2024 stawia poprzeczkę jeszcze wyżej, bo jej nowe reflektory LED Matrix mają zapewniać o 40% więcej światła. Każdy reflektor ma mieć osobną soczewkę do świateł „krótkich” i drogowych, a w sumie indywidualnie sterowanych segmentów ma być 36, czyli po 18 na stronę – to liczba w zupełności wystarczająca, o ile tylko komputer będzie potrafił je odpowiednio szybko obsłużyć.

Paleta jednostek napędowych: benzyna, diesel i hybryda Plug-In

Punktem wyjścia jest Skoda Superb z 1.5 TSI MHEV (Mild Hybrid) o mocy 110 kW (150 KM) ze skrzynią DSG (7-stopniową). To jednostka znana z obecnego Golfa i Octavii, która zapewnia bardzo niskie zużycie paliwa nie tylko w scenariuszu miejskim:

Oczko wyżej jest benzynowe 2.0 TSI o mocy 150 kW (204) lub 195 kW (265 KM), ale już bez Mild Hybrid. Mocniejszy Superb 2.0 TSI będzie obligatoryjnie łączony z napędem na cztery koła.

Dostępny będzie też diesel 2.0 TDI o mocy 110 kW (150 KM) lub 142 kW (193 KM) i podobnie jak wyżej, mocniejsza wersja będzie z automatu 4×4.

Skoda Superb 2024 będzie też oferowana jako hybryda Plug-In. Względem obecnie dostępnej, bardzo dobrej hybrydy (Superb iV), zmienił się silnik spalinowy – teraz to 1.5 TSI evo2 – zaś akumulator ma niemal dwa razy większą pojemność, wynosi ona teraz 25,7 kWh brutto (~19,7 kWh netto). Przełożyć się to ma na ~100 km zasięgu w trybie czysto elektrycznym. Patrząc, że obecny model był w stanie pokonać 54 km, nie wydaje mi się to nierealną obietnicą:

Niestety, przeciwnie do Passata, Superb Plug-In będzie tylko w wersji 150 kW (204 KM). Mocniejsza odmiana – 200 kW (272 KM) – jest póki co zarezerwowana dla Passata. No i jeśli myśleliście o Superbie Liftback z napędem hybrydowym, to niestety nie będzie takiej wersji – tylko kombi.

Napęd hybrydowy Plug-In nowej generacji zapewnia też wyraźnie szybsze ładowanie. Po pierwsze: na pokładzie może być ładowarka prądu przemiennego o mocy 11 kW (ładowanie w ~2,5 godziny 0-100%), a po drugie można będzie ładować Superba Plug-In prądem stałym: 50 kW (od 10 do 80% w 25 minut).

Zauważyliście zapewne, że wszystkie wersje napędowe są sparowane z automatyczną skrzynią biegów DSG. Tak, nowego Superba z „manualem” nie będzie można kupić.

Praktyczne wnętrze z fizycznymi przełącznikami i pokrętłami

Patrząc na wnętrze Skody Superb 2024 widać pewne podobieństwa do Passata B9, np. otwierany na dwie strony podłokietnik i tunel centralny. Skoda miała jednak swój własny pomysł na pewne kwestie i w mojej ocenie poszło to w dobrą stronę. Po pierwsze ekran kierowcy (także w pełni cyfrowy) jest przykryty częściowo daszkiem, co z pewnością zmniejszy refleksy. Po drugie panel klimatyzacji ostał się w formie fizycznej: mamy trzy pokrętła (m.in. do regulacji temperatury), a także bezpośredni dostęp (fizyczny i wydzielony przełącznik) do takich funkcji jak ogrzewanie przedniej/tylnej szyby oraz wewnętrzny obieg powietrza. Brawo za taką decyzję!





Kierownica jest analogiczna do tego, co znamy z obecnej Octavii i Superba. Obsługa wyświetlacza kierowcy wydaje się intuicyjna i działa zdecydowanie szybciej, niż w obecnym Superbie. Obicie kierownicy jest dosyć miękkie, ale sama skóra jakby nieco bardziej szorstka niż dotychczas.

Skoda Superb wreszcie otrzyma wyświetlacz przezierny (Head-Up Display – HUD), który będzie oczywiście opcją, ale coraz bardziej pożądaną w ostatnim czasie.

Jakość wykończenia wnętrza udostępnionych aut także wydaje się na plus względem obecnej generacji. Pod łokciami jest miękko i przyjemnie, podobnie jak skórzane obicia wieńca kierownicy.





Fotele nowego Superba są oczywiście ergonomiczne, mają certyfikat AGR, a w opcji mogą mieć funkcję masażu.

Cztery 45-watowe USB C

W Superbie znaleźć można aż cztery złącza USB typu C, a każde ma oferować moc 45 W. To naprawdę sporo i wystarczy do zasilenia nie tylko smartfonów i tabletów, ale także wielu laptopów, które korzystają z zasilania USB C.

W opcji można dobrać jeszcze piąte złącze USB typu C, w obudowie lusterka wstecznego, tym razem o mocy 15 W.

Travel Assist i Exit Assist

Skoda Superb będzie wyposażona w nowy zestaw systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. To najpewniej rozwinięcie tego, co znamy z aktualnej generacji Golfa i Octavii. Szczegóły poznamy zapewne przy okazji pierwszych jazd próbnych, ale z pewnością Travel Assist będzie działał przynajmniej tak dobrze jak w widocznym na poniższym filmie Golfie, a Exit Assist będzie ostrzegał przd nierozważnym otwarciem drzwi po zaparkowaniu:

Na koniec

Dziś miała miejsce premiera statyczna nowej Skody Superb. Co oczywiste, nie podano cen Superba, wiadomo tylko że auto wjedzie na drogi w 2024 roku, a bliżej tego wydarzenia poznamy więcej detali na temat auta i jego pozycjonowania na rynku.







Wyjazd redaktora Antyweb na prezentację do Pragi odbył się na koszt i zaproszenie firmy Skoda. Marka nie miała wpływu na treść ani też wcześniejszego wglądu w powyższy artykuł.