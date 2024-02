Skoda Octavia 2024: do 265 KM, nowe LED Matrix. Laura z ChatGPT niebawem. Premiera

Na 2024 rok Skoda Octavia została odświeżona. Zmianę najłatwiej poznać po wzorze przednich reflektorów, który schodzi teraz dużo niżej niż wcześniej. Nowe klosze reflektorów wymusiły oczywiście przeprojektowanie przedniego zderzaka, ale tam różnica jest symboliczna.

Skoda Octavia 2024

Skoda Octavia 2020-2023

Z tyłu, w tych samych kloszach lamp pojawia się inny wzór: zamiast ciągłej linii są w sumie cztery segmenty świateł pozycyjnych. Jest też oczywiście nowe logo „SKODA”.





Nowy, precyzyjniejszy LED Matrix

Ważniejsza zmiana dotyczy jednak tego, co zainstalowano wewnątrz przednich reflektorów, mowa oczywiście o układzie świateł matrycowych LED Matrix, który teraz oferuje 36 segmentów (dotychczas było ich 24). Drugą istotną poprawką jest wzrost jasności świateł, o 40% - sporo. Komputer obsługujący system świateł matrycowych także ma być wydajniejszy, co powinno przełożyć się na precyzyjniejsze „wycinanie” innych obiektów ze snopu świateł drogowych.

13-calowy ekran centralny

Nowa Skoda Octavia 2024 będzie mogła być wyposażona (to opcja) w nowy, 13-calowy ekran systemu inforozrywki wraz z nowym procesorem i oprogramowaniem. To analogiczne rozwiązanie, które znajdziemy w nadchodzącym Superbie i Passacie. Całość działa wyraźnie szybciej.

Choć poniżej ekranu pozostawiono wydzielony panel z fizycznymi przełącznikami, który pozwala na szybki dostęp do wielu funkcji samochodu, to obsługa klimatyzacji ma miejsce na ekranie – na szczęście wydzielono do tego obszar, który nie znika. Ikonki mogłyby być jednak trochę większe.

O ile zestaw złącz USB typu C nie zmienił się, to podniesiono moc prądu, jaki mogą dostarczyć: teraz jest to 45 W (wzrost z 15 W).





Laura z ChatGPT

Asystent głosowy „Laura” jest z nami już od kilku lat, niebawem jednak zobaczymy – właśnie w Octavii – jego/jej najnowszą wersję opartą na technologii Chatbot ChatGPT. Jest więc szansa, że „rozmowa” z komputerem będzie na dużo wyższym poziomie zrozumienia tego, co będzie się mówiło, miejmy nadzieję że porównywalnym jak z innym człowiekiem.

Mocniejsze silniki, ale bez 1.0 TSI

Paleta jednostek napędowych z grubsza pozostaje bez zmian względem dotychczasowej, ale jest kilka istotnych zmian. Po pierwsze, przynajmniej póki co, nowa Skoda Octavia nie będzie oferowana z silnikami 1.0 TSI (był on też oferowany z instalacją gazową). Po drugie, 1.5 TSI zyskał usprawniony system odłączania dwóch cylindrów ACT+ i będzie dostępny w słabszym wariancie: 85 kW (115 KM). Po trzecie: silnik 2.0 TSI będzie miał teraz 150 kW (204 KM) zamiast 140 kW (190 KM). Wciąż powinien być bardzo oszczędny, bo korzysta z cyklu Budacka, polecam test porównawczy z udziałem obecnie oferowanej wersji tego silnika. Po czwarte: najmocniejszy 2.0 TSI, dostępny w Octavii RS, będzie miał teraz 195 kW (265 KM), o 15 kW więcej niż dotychczas.







Bez zmian jest obecność systemu Mild Hybrid w 1.5 TSI gdy ten jest sparowany z automatyczną skrzynią biegów DSG. Bez zmian jest też obecność silników 2.0 TDI w dwóch wariantach mocy: 85 kW (115 KM) oraz 110 kW (150 KM). Niestety wciąż bez Mild Hybrid, podobnie jak w przypadku 2.0 TSI.

Nie ma póki co informacji na temat mocniejszych odmian diesla, szczególnie tego ~200-konnego w Octavii RS.

Hybryda Plug-In? Wiadomo, że będzie ale musimy na nią poczekać, bo szykowana jest nowa generacja tego napędu, o czym pisałem w przy okazji materiału o Passacie. Zasięg elektryczny i moc jednostki elektrycznej będą dużo wyższe niż dotychczas.

Asystent (także zdalnego) parkowania

Asystent półautonomicznego parkowania wraca do Skody Octavii. Co jednak istotniejsze, niebawem będzie on umożliwiał ZDALNE parkowanie, z poziomu aplikacji Skody. Zobaczymy jak będzie to działać w praktyce.

Wnętrze

Nowa Skoda Octavia 2024 nie zmieniła się istotnie we wnętrzu (poza wcześniej wspomnianym ekranem centralnym). I jest to bardzo dobra informacja, gdyż jakościowo Octavia absolutnie nie zawodziła. Co ważne, wciąż jest wyścielenie kieszeni w kieszeniach drzwi, a w wyższych partiach mamy obicie skórzane lub z mikrofibry (zależnie od wersji wyposażenia). Fotele mają ten sam zakres regulacji i wciąż dostępne są te „ergo seat”, które mają certyfikat AGR.











Kiedy? Cena?

Nową Octavia wjedzie na drogi w ciągu najbliższych kilku miesięcy, nie są jeszcze znane ceny.