Poczta Polska poinformowała dziś o uruchomieniu nowego sklepu internetowego, który zastąpi dwa dotychczasowe z tą różnicą, że w nowym kupicie niemal wszystko to, co do tej pory oglądaliście na regałach w placówkach pocztowych, w oczekiwaniu na swoją kolej podejścia do okienka. No może prócz przepisów siostry Anastazji.

Do tej pory Poczta Polska miała dwa sklepy internetowe, zgodne z profilem działalności - sklep filatelistyczny i sklep z artykułami do pakowania i wysyłki oraz z prenumeratą gazet. W nowym sklepie internetowym, uruchomionym pod adresem sklep.poczta-polska.pl, znajdziecie brakujące produkty, znane z placówek pocztowych.

W nowym sklepie prócz unikalnych znaczków, kartonów, kopert, foliopaków i prasy można kupić także inne artykuły cieszące się zainteresowaniem klientów Poczty Polskiej. Są wśród nich artykuły szkolne, biurowe, dla dzieci, z kategorii uroda, galanteria oraz produkty dla domu i ogrodu, upominki i gadżety. Każdy produkt opatrzony jest zdjęciem i czytelnym opisem, które ułatwią podjęcie decyzji o zakupie.

Wiele się mówi w ostatnich latach o marnowanym potencjale placówek pocztowych, jaki można by wykorzystać do walki na konkurencyjnym rynku przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych. Poczta Polska dysponuje doskonałymi lokalizacjami i terenami, chyba lepszymi nawet od Orlenu, a zobaczcie jak już odjechał ten w zasadzie "świeżak" na rynku KEP - Allegro i Orlen łączą siły - Allegro Delivery wystartowało.

Wolumen listów z roku na rok spada, a jeszcze jak dojdą e-Doręczenia, placówki Poczty Polskiej będą świecić pustkami. Mówię tu oczywiście o klientach, a nie regałach, wypełnionych rzeczami rodem z Temu, a które to już od lat są wręcz memiczne w przestrzeni internetowej w naszym kraju.

No właśnie - internet, kolejny marnowany potencjał przez Pocztę Polską. Zamiast skupić się na rozwoju aplikacji internetowej i mobilnej Pocztex Mobile, która to trąci myszką choćby w porównaniu, znowu przytoczę aplikację Orlen Paczka, uruchomioną 3 lata temu - Jak się wzorować to na najlepszych. Poznajcie nową aplikację ORLEN Paczka, nasz narodowy operator uruchamia nowy sklep internetowy.

Powiecie zaraz, ale InPost też ma swój sklep internetowy. Ok, ale to było demo uruchomione wraz z platformą InPost Pay, a w ramach której to można teraz kupować jednoklikiem w ponad 200 sklepach internetowych. InPost dostarcza jedynie świetną aplikację mobilną do płatności za te zakupy i owe zakupy w ramach swojej infrastruktury - to jest właśnie znakomite wykorzystanie w tym temacie swojego potencjału.

Co można powiedzieć dobrego o nowym sklepie internetowym Poczty Polskiej? Cóż, jeśli nie zależy Wam na czasie, możecie w nim kupić jak dotychczas artykuły pocztowe, znaczki, prasę i od teraz wszystko inne, no i spokojnie oczekiwać na dostawę do punktu odbioru lub pod adres (płatności przelewem, kartą płatniczą, BLIKIEM lub za pomocą Google Pay i Apple Pay). Z kolei, gdy potrzebujecie „na jutro”, dajmy na to zestaw kopert, szybciej to ogarniecie udając się osobiście do placówki pocztowej, nawet z jednym otwartym okienkiem.

Źródło: Poczta Polska.