Bilety do kina nawet za mniej niż 10 zł. Super promocja dla każdego

Serwis Mambon.pl przygotował nie lada obniżki na pakiety biletów do Multikina, dzięki czemu można sporo zaoszczędzić. Jednocześnie wyposażycie się w kilkadziesiąt biletów do kina, które będzie można realizować na dowolne seanse - trzeba jednak zwrócić uwagę, którą z promocji wybieracie, ponieważ są one ważne w wybranych okresach. Co więcej, jedna z promocji dotyczy kin Multikina w całej Polsce, ale bez Warszawy, zaś druga dedykowana jest właśnie placówkom na Pruszkowie i w Warszawie.

Tańsze bilety do kina - cała Polska bez Warszawy (Multikino)

Multikino oferuje zestaw biletów, który nie obejmuje Warszawy, do zrealizowania w pozostałych kinach w całej Polsce.

Pierwsza oferta to 20 biletów plus 2 gratis, ważna od września 2024 roku. Cały zestaw kosztuje 199,99 zł, co oznacza oszczędność 358,01 zł w porównaniu do standardowej ceny 558 zł.

Druga oferta to 20 biletów ważnych do 30 czerwca 2025 roku. Cena tego zestawu wynosi 260 zł, co daje oszczędność 298 zł.

Trzecia oferta obejmuje 20 biletów ważnych do 23 grudnia 2024 roku. Cena tego zestawu to 270 zł, co oznacza oszczędność 288 zł w porównaniu do standardowej ceny 558 zł.

Promocję na bilety do Multikina bez Warszawy znajdziecie tutaj.

Tańsze bilety do kina - Warszawa i Pruszków (Multikino)

Promocja na bilety obejmuje trzy różne oferty.

Pierwsza oferta to 10 biletów ważnych do 23 grudnia 2024 roku, które kosztują 185 zł, co oznacza oszczędność 194 zł w porównaniu do standardowej ceny 379 zł.

Druga oferta to 20 biletów plus 2 gratis, ważna od września 2024 roku. Cały zestaw kosztuje 199,99 zł, co daje oszczędność 558,01 zł w porównaniu do standardowej ceny 758 zł.

Trzecia oferta obejmuje 20 biletów ważnych do 23 grudnia 2024 roku. Cena tego zestawu to 280 zł, co oznacza oszczędność 478 zł w porównaniu do standardowej ceny 758 zł.

Promocję na bilety do Multikina z Warszawy znajdziecie tutaj.

Ile biletów można kupić? Jak działa promocja?

Kupując bilety w ramach tej promocji, macie możliwość wyboru większej liczby bonów, na przykład 10 sztuk. Każdy bon jest wysyłany na adres e-mail jako osobny dokument PDF. Jeśli zamówicie np. pakiet czterech biletów, otrzymacie jeden e-mail z czterema załącznikami PDF. Każdy z tych plików jest powiązany z jednym głównym zamówieniem. Bilety obejmują miejsca w kategoriach super promo, promo oraz standard w całej Polsce, w tym w Warszawie i Pruszkowie. Co ważne, istnieje również możliwość dopłaty do miejsc VIP, więc wtedy za pojedyncze miejsce zapłacicie dodatkowe kilka złotych.

Dla chętnych odwiedzić kina Helios także dostępna jest promocja. Tutaj wybór jest nieco mniejszy, bo tylko dwa pakiety, ale dla zainteresowanych na pewno będzie to fajna propozycja.

Pierwsza oferta to 12 biletów, które wcześniej kosztowały 358,80 zł, a teraz są dostępne za 240 zł, co oznacza oszczędność 118,80 zł.

Druga oferta to 20 biletów, których stara cena wynosiła 598 zł, a nowa cena to 300 zł, co daje oszczędność 298 zł.

Promocyjne zestawy biletów do kina Helios znajdziecie tutaj.