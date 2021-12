Signal zyskał na popularności po problemach WhatsAppa - najpierw związanych z zapowiadanymi, kontrowersyjnymi zmianami (które ostatecznie nie weszły w życie) oraz po awarii usług Facebooka, która odcięła dostęp nie tylko do komunikatorów firmy, ale także serwisów społecznościowych. Darmowy, bezpieczny i nieprzechowujący danych użytkowników nie ma za sobą milionów dolarów potrzebnych na dalszy rozwój i zachowanie dotychczasowego charakteru. Dlatego Signal postanowił poprosić o wsparcie samych użytkowników. Uruchomił możliwość cyklicznego wsparcia lub jednorazowej dotacji.

Cykliczne wsparcie dla Signala już dostępne. Spokojnie, są opcjonalne

Jak tłumaczą to twórcy komunikatora? Signal w pełni dąży do rozwoju technologii opartej na otwartym źródle. Wspiera pełną prywatność chroniącą wolność słowa i bezpieczną, globalną komunikację. Dotacje pomóc mają w dalszym rozwoju i funkcjonowaniu aplikacji, z której korzystają miliony ludzi na całym świecie. "Bez reklam Bez śledzenia. Bez Ściemy". Signal, jako organizacja non-profit, nie korzysta z reklamodawców i inwestorów. Finansują ją ludzie korzystający z komunikatora na co dzień. Dlatego datki wydają się najodpowiedniejszą formą wsparcia.

Decydując się na cykliczne wsparcie, w jednym z trzech wariantów cenowych, 12, 35 i 75 zł miesięcznie, w zamian otrzymacie specjalną odznakę, która pojawi się w profilu. Twórcy nie oferują żadnych dodatkowych funkcji dla płacących - i nic nie wskazuje na to, by planowali to zrobić w przyszłości. Również pojedyncza darowizna nagradzana jest odznaką Wsparcia. W profilu wyświetlać się będzie przez 30 dni. Gdy odinstalujecie komunikator, cykliczne płatności zostaną automatycznie anulowane. Podobnie, gdy z aplikacji przestaniecie korzystać. Twórcy zapewniają, że same płatności są bezpieczne. Informacje o transakcji nie bedą powiązane z konkretnym użytkownikiem.

Skorzystacie z funkcji cyklicznego wspierania twórców Signal? W odróżnieniu od Telegrama, który w darmowej wersji będzie wyświetlał reklamy w kanałach z ponad 1000 użytkownikami, twórcy nie planują wprowadzać banerów ani funkcji, które odblokują się po zapłaceniu odpowiedniej kwoty.