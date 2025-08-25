Ukryte oferty: nawet 500 GB internetu miesięcznie za mniej niż myślisz!

Jeśli 20 GB czy nawet 100 GB internetu w telefonie to dla Ciebie za mało, czas wejść na wyższy poziom. Operatorzy kuszą dziś pakietami sięgającymi aż 500 GB miesięcznie — ale który z nich faktycznie daje najlepszy stosunek ceny do możliwości? Sprawdzamy, co kryje się za tymi dużymi liczbami i gdzie naprawdę warto wziąć taki abonament.

Szukasz naprawdę dużego pakietu danych? W naszym najnowszym cyklu zestawień ofert komórkowych pojawiają się zarówno główni operatorzy Orange, Play, Plus i T-Mobile, jak i najnowsze oferty submarek oraz sieci wirtualnych, o których wielu klientów nie ma świadomości, że w ogóle istnieją. Ten cykl przybliża im ich oferty, jako alternatywne rozwiązania.

Z poprzednimi częściami cyklu możecie zapoznać się pod tymi linkami:

Dla przypomnienia, w zestawieniu uwzględniamy tylko oferty zawierające nielimitowane rozmowy komórkowe w kraju i roamingu UE oraz nielimitowane wiadomości SMS/MMS w kraju i roamingu UE (z uwagi na to, że porównujemy je do abonamentów na 2 lata w Orange, Play, Plus i T-Mobile).

Oferty do telefonu z limitem do 500 GB transferu danych

Orange

W tym pułapie limitu transferu danych mieści się jeden abonament komórkowy na 2 lata w Orange — PLan M za 75 zł miesięcznie.

Zawiera on limit transferu danych na poziomie 350 GB w miesiącu (21,81 GB w roamingu w UE), tylko tak jak w poprzednich zestawieniach pamiętajmy o tym, że to bonus za zakup pakietu online i obowiązuje przez pierwszą umowę. Po 2 latach wraca standardowy limit 300 GB.

Przy takim limicie żałowałem nieco, iż w tym cyklu zdecydowaliśmy się dla przejrzystości na pokazywanie jednej najlepszej alternatywy, bo wybór jest szeroki, aczkolwiek z mniejszym limitem niż najlepsza opcja. Wspomnę więc tylko, że warto tu sprawdzić oferty nju mobile za 49 zł (100 GB na start i 300 GB po dwóch latach) oraz Orange Flex za 50 zł (limit 150 GB z odkładaniem niewykorzystanego transferu) lub Orange na kartę za 50 zł (limit 200 GB z odkładaniem niewykorzystanego transferu).

Jednak największy limit transferu w zasięgu Orange oferuje obecnie Fonia, ale w cenie niewiele niższej niż abonament na 2 lata w Orange. Za 69 zł miesięcznie (pierwszy miesiąc za 50% ceny) dostępny jest tu limit aż 500 GB transferu danych (26,70 GB w roamingu UE).

Play

W abonamencie Play na 2 lata mamy podobny pakiet, co w abonamencie Orange. Kosztuje on tyle samo - 75 zł miesięcznie i zawiera limit transferu danych na poziomie 300 GB (27,62 GB w roamingu UE).

Tu pamiętajmy, iż Play ma zapis w umowach, że po 2 latach podwyższa abonament przy przejściu na umowę na czas nieokreślony o 10 zł każdego kolejnego roku. W Orange podwyżka ta wynosi 5 zł, co roku na umowie na czas nieokreślony.

W przypadku Play również wahałem się nad wyborem najlepszej alternatywy, do wyboru bowiem mamy Play na kartę za 50 zł (z limitem 200 GB), Virgin Mobile abonament za 40 zł (100 GB, po dwóch latach 300 GB), PR1V za 35 zł (limit 150 GB) czy Mobile Vikings na kartę za 45 zł (limit 180 GB).

Wybór jednak może być tylko jeden, padł na abonament w Virgin Mobile za 40 zł miesięcznie (35 zł miesięcznie taniej niż w Play). Z uwagi na to, że po dwóch latach stażu dostaniecie tu taki sam limit, co w abonamencie Play - 300 GB i nie ma tu umowy na 2 lata z dodatkowymi obostrzeniami po jej zakończeniu.

Ostatnie z dostępnych ofert w abonamencie Plusa i T-Mobile, oferują już internet bez limitu danych i prędkości, więc pojawią się w ostatniej części cyklu.

