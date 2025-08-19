Nie lubisz przepłacać za telefon? Koniecznie przeczytaj

Jak najczęściej klienci wybierają swoją ofertę do telefonu? Idą do salonu Orange, Play, Plus i T-Mobile, ewentualnie bardziej techniczni na stronę operatora i wybierają dostępną ofertę. Często więc wybory te wynikają z barku świadomości o innych dostępnych na rynku opcjach. Przybliżymy Wam je więc w naszym nowym cyklu zestawień ofert.

Ostatni nasz cykl dotyczył dedykowanych ofert na internet mobilny, możecie zapoznać się z nim w podlinkowanym wpisie. W nowym cyklu przyjrzymy się ofertom komórkowym i również podzielimy go na wpisy z ofertami w określonych pułapach.

Reklama

Będą to cztery pułapy, ustalone jednak nie dla cen abonamentów w ofertach komórkowych Orange, Play, Plus i T-Mobile, ale dla dostępnego w nich limitu transferu danych w telefonie. Tym tylko bowiem (oprócz cen) różnić się będą te oferty. Wszystkie będą zawierać nielimitowane rozmowy komórkowe w kraju i roamingu UE oraz nielimitowane wiadomości SMS/MMS w kraju i roamingu UE.

A więc nie przedłużając już - do 20 GB, do 100 GB, do 500 GB i bez limitu danych i prędkości.

Oferty do telefonu z limitem do 20 GB transferu danych

Orange

W abonamencie Orange, jedyny pakiet mieszczący się w tym pułapie to Plan XS za 45 zł miesięcznie (po umowie na 2 lata - 50 zł miesięcznie), z limitem 15 GB transferu danych (5 GB w standardzie, 10 GB bonusu za zakup online, po umowie na 2 lata wraca standardowe 5 GB miesięcznie), w tym 5 GB w roamingu UE.

Najlepszą alternatywą, będzie tutaj oferta na kartę w submarce Orange - nju mobile za 19 zł miesięcznie z limitem 20 GB transferu danych, w tym 5,53 GB w roamingu UE.

Bez żadnych okresowych bonusów, bez zobowiązania, ten sam zasięg, więcej transferu danych o ponad połowę taniej.

Play

W abonamencie Play, najtańszy abonament komórkowy - Oferta S, kosztuje 40 zł miesięcznie i zawiera tylko 6 GB transferu danych (w tym 6 GB w roamingu UE).

Najlepszą alternatywą, będzie tutaj abonament w submarce Play - Virgin Mobile za 20 zł miesięcznie, z limitem 20 GB transferu danych (w tym 5,81 GB w roamingu UE). A to tylko na start, po pół roku limit ten rośnie do 40 GB, po roku do 50 GB, a po dwóch latach stażu do 60 GB.

Reklama

Plus

W abonamencie Plus, również najtańszy pakiet S kosztuje 40 zł miesięcznie i zawiera limit 6 GB transferu danych (co ciekawe w roamingu UE prawie 2 razy więcej - 11,63 GB).

Najlepszą alternatywą, będzie tutaj abonament w submarce Plusa - Plush za 25 zł miesięcznie, z limitem 40 GB (7,25 GB w roamingu UE) transferu danych (po pół roku 80 GB, po roku 160 GB, a po dwóch latach stażu 200 GB).

Reklama

T-Mobile z uwagi na ostatnie uproszczenie oferty, poprzez usunięcie pakietów abonamentowych z limitami w internecie mobilnym, pojawi się dopiero w ostatniej części naszego cyklu.

Dzisiejsza część z limitem do 20 GB transferu danych pokazuje, że w tym pułapie, w zasadzie bez zmiany operatora (wszystkie alternatywy to submarki „wielkiej czwórki”), można zamówić naprawdę dużo tańsze oferty do telefonu i co najważniejsze - z dużo atrakcyjniejszą zawartością.

Stock Image from Depositphotos.