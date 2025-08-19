Operator chce byś wykupił u niego drugi numer? Sprawdź, czy to się opłaca

Wczoraj Orange udostępnił nową ofertę łączoną Rodzinne numery, zachęcającą do wykupienia drugiego numeru u tego operatora w niższej cenie, niż numer główny. Sprawdzamy, czy to się opłaca.

Prowadząc wspólne gospodarstwo domowe, pary często decydują się na wykupienie u tego samego operatora oferty do swojego telefonu. O ile dzieciom przeważnie przypada w udziale oferta na kartę, rodzice wybierają dla siebie raczej wygodniejsze abonamenty.

Nic dziwnego więc, że operatorzy co jakiś czas udostępniają dedykowane oferty dla par w cenach niższych, niż kupowane z osobna tak jak wczoraj Orange w przypadku Numerów rodzinnych. My nie będziemy do nich namawiać, tylko pokażemy alternatywę — podobna zawartość usług, ten sam ulubiony operator i jego zasięg, ale zgoła odmienne ceny.

Pod uwagę będziemy brali abonamenty, które zamawiane z osobna kosztują w okolicach 60 zł i zawierają nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz limit transferu danych na poziomie minimum 50 GB w miesiącu. Oczywiście alternatywne propozycje będą miały w miarę dostępnych opcji podobną zawartość.

Dwa numery do telefonu w Orange

W przypadku abonamentu w Orange z zobowiązaniem na 2 lata, do porównania weźmiemy Plan S — pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz 50 GB transferu danych (w promocji na całą umowę dodatkowe 50 GB, razem 100 GB), w tym 18,9 GB w roamingu w UE.

Kosztuje on 65 zł miesięcznie, a jeśli dokupimy drugi numer w tym samym planie, zapłacimy za niego 45 zł miesięcznie. Tym samym przez całą umowę nasz koszt zamknie się w kwocie 110 zł miesięcznie za dwa numery, czyli średnio po 52,50 zł za numer.

Jako alternatywę proponujemy subskrypcję w nju mobile (jest jeszcze abonament, ale subskrypcja wygodniejsza w obsłudze z poziomu aplikacji mobilnej) za 31 zł miesięcznie. Rozmowy i wiadomości bez limitu oraz na start 60 GB transferu danych (w tym 9,02 GB w roamingu UE) - po pół roku limit ten rośnie do 120 GB, po roku do 150 GB, a po dwóch latach stażu 180 GB. Dla przypomnienia, w abonamencie Orange po dwóch latach umowy wraca limit 50 GB.

Za drugi numer zapłacimy tutaj zaledwie 15 zł miesięcznie za ten sam zestaw usług, co łącznie daje nam 46 zł miesięcznie, czyli średnio po 33 zł za numer.

Dwa numery do telefonu w Play

Play podobnie jak Orange, udostępnił w ostatnim czasie dedykowaną ofertę dla dwóch numerów na jednym koncie i to w dużo lepszej cenie.

Mowa bowiem o planie w Ofercie L za 95 zł z internetem mobilnym bez limitu danych i prędkości (27,62 GB w roamingu UE). Wykupienie w tym planie dwóch numerów to koszt 90 zł miesięcznie, czyli średnio po 45 zł za numer.

Nie ma w ofercie Play alternatywnej oferty z taką zawartością, aczkolwiek musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy potrzebujecie tak naprawdę braku limitów w internecie w swoim smartfonie? Ponadto ważny jest tu zapis, według którego po 2 latach, ceny za oba numery wracają do standardowego poziomu.

Po 24 miesiącach abonament dla 1. numeru wzrośnie o 30 zł/mies. (potem co rok – o kolejne 10 zł/mies.), dla 2. numeru o 5 zł/mies. (potem co rok – o kolejne 5 zł/mies.).

Takich zapisów nie ma w submarce Play — Virgin Mobile. To abonament z miesięcznym okresem wypowiedzenia za 30 zł miesięcznie, zawierający na start 60 GB transferu danych (w tym 8,72 GB w roamingu UE), po pół roku 120 GB, po roku 150 GB, a po dwóch latach stażu 180 GB.

Drugi numer w tej ofercie kosztuje 20 zł miesięcznie, a więc łącznie 50 zł miesięcznie, czyli średnio po 25 zł za numer.

Dwa numery do telefonu w Plusie

W abonamencie Plus za 60 zł miesięcznie i z limitem 60 GB transferu danych (w tym 17,44 GB w roamingu UE), w przypadku wykupienia dwóch numerów, limit transferu danych rośnie do 180 GB na numerze, a miesięczny koszt do 80 zł, czyli średnio po 40 zł za numer.

Jak płacić 40 zł za dwa numery? W submarce Plush pojedynczy abonament (z miesięcznym okresem wypowiedzenia) z limitem 80 GB (w tym 11,60 GB w roamingu UE) transferu danych (po pół roku 160 GB, po roku 200 GB, a po dwóch latach stażu 300 GB) kosztuje 40 zł miesięcznie.

Jednak wykupując dwa numery w tym planie, miesięczny koszt za każdy jest obniżany o połowę. Razem więc zapłacimy tutaj 40 zł za dwa numery, czyli średnio po 20 zł za numer.

Dwa numery do telefonu w T-Mobile

T-Mobile ma już tylko jeden abonament bez żadnych limitów (również internet bez limitu danych i prędkości) za 75 zł miesięcznie, ale nie ma dedykowanej oferty dla par. Możemy tu liczyć jedynie na rabat za łączenie usług w wysokości 20 zł.

Tak więc przy dwóch numerach zapłacimy 130 zł miesięcznie, czyli średnio po 65 zł za numer.

Korzystniej wychodzi tu subskrypcja w Red Bull Mobile, również bez dedykowanej oferty dla par, ale wykupując tu nawet z osobna dwa numery, za pełen no limit (również internet bez limitu danych i prędkości) za dwa numery zapłacicie 100 zł miesięcznie, czyli średnio po 50 zł za numer.

Nie potrzebujecie internetu bez limitu danych i prędkości? Z limitem 60 GB transferu danych na numerze, miesięczny koszt spada do 60 zł za dwa numery, czyli średnio po 30 zł za numer.