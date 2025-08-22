Kup internet, a SkyShowtime bez reklam otrzymasz za darmo. Tylko u tego operatora!

Takiej oferty na światłowody nie było nigdy. Bywają promocje na internet z darmowym dostępem do jakiegoś serwisu streamingowego z filmami i serialami, ale zwykle na kilka miesięcy. Teraz zamówicie internet z dostępem SkyShowtime w wersji bez reklam na całą umowę.

Taką promocję na swoje światłowody ogłosiła przed chwilą Netia - od razu zaznaczę, że musicie mieć dostęp do sieci własnej tego operatora, by z niej skorzystać.

Standardowa oferta na światłowody z limitem prędkości do 300 Mb/s w Netia kosztuje 55 zł miesięcznie.

Z kolei promocyjna oferta na ten sam pakiet, ale z dostępem do SkyShowtime bez reklam jest w identycznej cenie 55 zł miesięcznie. Jedyna różnica jest taka, że w standardowej ofercie dostaniecie 3 miesiące za 0 zł, a w tej promocyjnej jeden miesiąc.

Z oferty tej mogą skorzystać teraz nowi klienci Netii i przedłużający umowę. To naprawdę doskonała okazja w rewelacyjnej cenie, nawet jak na same światłowody, a do tego mamy tu dostęp do SkyShowtime bez reklam (standardowa cena to 24,99 zł miesięcznie). Od siebie i w pierwszej kolejności polecam do obejrzenia na tej platformie serial Strefa Gangsterów.

W celu sprawdzenia czy możecie skorzystać z tej oferty, wystarczy odwiedzić tę stronę i zostawić swój numer - konsultant oddzwoni i poinformuje o jej dostępności w Waszej lokalizacji, ewentualnie sami możecie przedzwonić pod numer 22 358 15 25.

Źródło: Netia.

Stock Image from Depositphotos.