Netflix wkrótce usunie dziesiątki filmów - co warto obejrzeć?!

Netflix regularnie produkuje i udostępnia nowe filmy i seriale, których nie obejrzymy nigdzie indziej, ale cały czas możemy oglądać mnóstwo tytułów na licencji. Te, jak wiemy, pojawiają się i znikają, dlatego warto trzymać rękę na pulsie i wiedzieć, które z nich nie będą niebawem dostępne. Netflix przez dość długi czas nie udostępniał takich list, dlatego bazowaliśmy na nieoficjalnych zestawieniach przygotowywanych na podstawie wewnętrznych oznaczeń platformy.

W konsekwencji nie zawsze zapowiedzi usuwanych tytułów pokrywały się z rzeczywistością, także dlatego, że niektóre licencje są wznawiane od razu po dniu wygaśnięcia wcześniej obowiązującej umowy. Dzięki temu, że Netflix oficjalnie zapowiada zniknięcie niektórych tytułów z oferty, wiemy jakie filmy będą dostępne do końca czerwca, połowy lipca czy końca przyszłego miesiąca.

Co warto nadrobić na Netflix przed usunięciem?

Do końca czerwca obejrzymy film z Morganem Freemanem, "W sieci pająka" oraz jeden z największych hitów kina akcji do dziś, czyli "Helikopter w ogniu". Mający na karku 22 lata film cieszy się wysoką średnią oceną, bo na poziomie 7,8 w Filmwebie i 7,7 na IMDb. wiele osób uwielbia do niego wracać i nic dziwnego, ale będzie dostępny tylko 1 lipca. Tego samego dnia zniknie aż 21 innych filmów, w tym "To tylko seks", "Pierwszy śnieg" czy dwie części "Godzin szczytu". To seria z Jackiem Chanem i Chrisem Tuckerem, która opowiada o współpracy dwóch skrajnie różnych policjantów w Los Angeles. W sumie powstały trzy filmy.

Do niełatwych seansów należy "Lot" z Danzelem Washingtonem, który wciela się w pilota samolotu. Podczas jego rejsu dochodzi do komplikacji i zmuszony jest niecodziennym manewrem ratować życie pasażerów i załogi. Nie wszyscy są jednak z tego zadowoleni, a życie prywatne wcale nie pomaga mu w obronie swoich decyzji.

Wielka szkoda, że zniknie także cały serial "Młodzi tytani", którzy najwyraźniej nie cieszyli się większą popularnością, podobnie jak "Kroniki Riddicka" czy "Focus". Dwie odsłony "Gęsiej skórki" także nie będą już dostępne na Netfliksie, ale chyba po nich nikt specjalnie płakać nie będzie, ponieważ filmy nie umywały się do serialu aktorskiego sprzed lat, który aż do dziś ma grono wiernych fanów. Czy byłbym gotowy obejrzeć wszystkie odcinki jeszcze raz? Raczej tak, chociaż część z nich nadal doskonale pamiętam. Przy okazji wspomnę, że żałuję braku dostępności serialu "Eerie Indiana" na jakiejkolwiek platformie VOD w Polsce, ponieważ obok "Gęsiej skórki" był to jeden z ciekawszych programów lat 90.

https://www.youtube.com/watch?v=F3iMgIVfTCI&pp=ygUec3RhciB0cmVrIHcgbmllem5hbmUgendpYXN0dW4g

Netflix usuwane filmy - czerwiec lipiec 2023 - lista

Listę usuwanych tytułów z Netfliksa domykają dwie części "Ocean's Twelve" i "Oceans's Thirteen", "Trolle 2", a także filmowa odsłona "Star Trek: W nieznane". Pełna lista usuwanych filmów z Netfliksa na przestrzeni najbliższych dni i nie tylko znajduje się poniżej.