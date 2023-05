Jak Netflix weryfikuje współdzielenie kont w Polsce? Właśnie tak

Pierwsi użytkownicy Netfliksa w Polsce zaczynają już otrzymywać prośby o weryfikację gospodarstwa domowego, uprawnionego do korzystania z tego serwisu streamingowego, a więc przypisanego do konta głównego, z którego opłacana jest subskrypcja.

Serwis Wirtualnemedia.pl podzielił się zdjęciami z takiego procesu, który odbywa się na telewizorze smartTV z aplikacją Netfliksa. W pierwszej kolejności wyświetlana jest plansza o zasadach korzystania z serwisu, a więc, że dozwolone jest tylko przez mieszkańców danego gospodarstwa domowego.



Źródło zdjęcia: Wirtualnemedia.pl

Dalej należy potwierdzić, że telewizor z aplikacją Netfliksa należy do uprawnionego gospodarstwa domowego, a później na przypisany do konta adres e-mail przychodzą szczegółowe informacje na temat tej weryfikacji. Po potwierdzeniu, wszyscy użytkownicy, którzy korzystają z tego samego połączenia internetowego co zweryfikowany telewizor i zalogują się do aplikacji Netflix na przykład na smartfonie - automatycznie zostaną dopisani do uprawnionego gospodarstwa domowego.

Tutaj zajrzyjmy do oficjalnego komunikatu Netfliksa:

Konto Netflix jest przeznaczone do użytku w obrębie jednego gospodarstwa domowego. Wszystkie mieszkające w tym gospodarstwie domowym osoby mogą korzystać z serwisu Netflix bez względu na miejsce pobytu — w domu, poza domem czy na urlopie — i skorzystać z nowych funkcji, takich jak „Przenieś profil” oraz „Zarządzaj dostępem i urządzeniami”.

Tak więc od tego momentu, osoby przypisane do gospodarstwa domowego mogą korzystać z Netfliksa również poza nim. Powstaje więc pytanie czy nie wystarczy u takiego znajomego raz się zalogować do serwisu, będąc podłączonym do jego sieci WiFi, a później u siebie w domu oglądać na swoim telewizorze, korzystając na przykład z Chromecasta? Tego chyba nie zablokują, bo dajmy na to wyjeżdżając gdzieś na wakacje, możemy zabrać ze sobą takie urządzenie i włożyć do telewizora hotelowego.

Coś mi się wydaje, że ta próba ukrócenia współdzielenia kont nie wyjdzie za dobrze Netfliksowi i będą musieli wymyślić lepszy sposób na weryfikację lub ostatecznie odpuścić temat, trudny do wdrożenia w dzisiejszych czasach.

Źródło: Wirtualnemedia.pl

Stock Image from Depositphotos.