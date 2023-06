Szykujcie się! Nadchodzi nowa superprodukcja Netflixa od twórców "Gry o Tron"!

"Problem trzech ciał" to jedna z najpopularniejszych chińskich powieści naukowych ostatnich lat. Książka autorstwa Liu Cixina została pierwotnie opublikowana w Chinach w 2008 roku i zdobyła ogromną popularność zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Jednocześnie jest ona pierwszą częścią trylogii o tym samym tytule. W jej skład wchodzą także: "Ciemny las" oraz "Kres czasu". Wszystkie one skupiają się na historii odkrycia przez naukowców istnienia obcej cywilizacji i próbie komunikacji z Ziemią. Główny wątek koncentruje się wokół zagadki związanej z problemem trzech ciał w fizyce, który jest trudnym do rozwiązania problemem matematycznym.

Trylogia zasłynęła w dużej mierze dzięki pogłębionemu przedstawieniu i zręcznemu wymiksowaniu nauki, filozofii i szerokich społeczno-politycznych perspektyw. Została doceniona przez krytyków i czytelników na całym świecie — stąd cały zestaw prestiżowych nagród — m.in. Hugo za najlepszą powieść science fiction w 2015 roku.

Od lat mówiło się, że "Problem trzech ciał" jest znakomitym materiałem na film lub serial. Biorąc pod uwagę jednak ogrom projektu i powagę z nią związaną — dotychczas nikt nie odważył się ruszyć marki. Ale zmieni się to już wkrótce — i to za sprawą ekipy, która stworzyła jeden z najpopularniejszych seriali wszech czasów!

"Problem trzech ciał" od Netflix. Nad serialem pracują twórcy "Gry o tron"!

David Benioff i D.B. Weiss ponownie połączą siły pracując nad adaptacją powieści. Po ogromnym sukcesie showrunnerów przy pracach nad "Grą o tron", teraz zabiorą się za uwielbiane sci-fi. Duet ma pracować nad serią od 2020 roku — i już teraz platforma podkręca oczekiwania informując o tym, że będzie to niesamowite widowisko i nowy rozdział w historii seriali w ogóle. Serial (jako całość) ma być adaptacją całej trylogii. Na tę chwilę nie wiadomo jeszcze czy będzie to dosłowne przeniesienie historii z kart powieści na ekran, czy nieco luźniejsze podejście — jak Fundacja od Apple TV+. Już teraz wiadomo że w obsadzie zobaczymy wiele znanych twarzy — także tych z "Gry o Tron". W produkcji wezmą udział m.in. Liam Cunningham, John Bradley, Benedict Wong czy Jovan Adepo.

"Problem trzech ciał" - premiera serialu w 2024 roku!

Kiedy serial "Problem trzech ciał" trafi na Netflix? Na początku przyszłego roku! Pierwszy sezon ma liczyć osiem odcinków i pojawić się w katalogu platformy w styczniu przyszłego roku. Na więcej szczegółów przyjdzie nam jeszcze chwilę zaczekać — nie wiemy też czy wszystkie odcinki dostaniemy hurtem, czy (podobnie jak chociażby premiera 3. sezonu Wiedźmina) będą one udostępniane turami. A kto wie, może do tego czasu platforma "dorośnie" do serwowania odcinka tygodniowo, jak miało to miejsce z "Grą o Tron"?