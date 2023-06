Netflix testuje cierpliwość widzów. Z oferty znika jeden z planów

Netflix lubi testować i sprawdzać to, jak użytkownicy reagują na wprowadzone bez wcześniejszych ostrzeżeń zmiany. W jednym z krajów zniknął właśnie podstawowy, najtańszy plan. To zapowiedź dalszych modyfikacji cennika, który już teraz komplikuje życie widzom.

3 listopada ubiegłego roku w niektórych krajach Netflix wprowadził zupełnie nowy plan. Mieszkańcy m.in. Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, Korei Płd, Meksyku, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Brazylii otrzymali możliwość wykupienia abonamentu z reklamami, który oferował "zaledwie" jakość 720p z jednoczesnym oglądaniem treści wyłącznie na jednym urządzeniu. Choć ceny w każdym z tych regionów różniły się nieco od siebie, oferowały stosunkowo tani dostęp do katalogu Netfliksa, gdzie na każdą godzinę filmu lub serialu wyświetlanych jest od 4 do 5 reklam o długości od 15 do 30 sekund każda.

Źródło: Depositphotos

Kilka miesięcy później platforma poinformowała o zmianie w cenniku - plan Basic with ads zamieniono na Standard with ads. Z tymi samymi reklamami, ale z jakością Full HD i możliwością jednoczesnego oglądania na dwóch urządzeniach. W tej samej cenie i w tych samych krajach. Użytkownicy, którzy nie chcieli planu z reklamami, mieli do wyboru standardowe abonamenty - Basic, Standard, Premium - tak jak mamy to w Polsce. To jednak właśnie się zmienia. Netflix, po cichu, zmienił cennik w Kanadzie, gdzie dostępny jest plan z reklamami. Widzowie, którzy chcieliby wybrać jeden ze standardowych planów, będą musieli zapłacić znacznie drożej niż dotychczas.

Netflix z kolejną zmianą w cenniku. Z oferty zniknie jeden z planów

Plan Standard with ads w Kanadzie kosztuje obecnie 5,99 dolarów. Jeszcze kilkanaście dni temu Kanadyjczycy mogli wybrać jeden z trzech planów bez reklam - Basic za 9,99 dolarów, Standard za 16,49 dolarów i Premium za 20,99 dolarów. To zmieniło się w ostatnim tygodniu, gdy z oferty zniknął plan Basic. Teraz, żeby móc oglądać Netfliksa w Kanadzie bez reklam, trzeba zapłacić prawie trzy razy więcej wybierając plan Standard. Warto jednak zwrócić uwagę, że dotychczasowi subskrybenci planu Basic mogą nadal z niego korzystać do czasu anulowania subskrypcji lub chęci przejścia na inny plan. Na ten moment nie wiadomo kiedy podobne zmiany w cenniku zajdą w innych krajach, w których jest dostępny plan z reklamami. Nie wiadomo także kiedy Netflix rozszerzy go na kolejne rynki.