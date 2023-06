Niepopularne perełki Netflix. Tych seriali nie znasz, a powinieneś!

Bloodline

Jeden z tych seriali, które debiutowały na Netfliksie jeszcze zanim platforma wkroczyła na setki rynków, w tym do Polski. "Bloodline" zabiera nas na Florydę, gdzie Danny powraca po latach nieobecności powraca do domu rodzinnego, mając nadzieję naprawić napięte relacje, które go dotknęły. Jego nieoczekiwany przyjazd na rodzinne uroczystości okazuje się daremną próbą pojednania, spotyka się z odrzuceniem i dezaprobatą. W głównych rolach wystąpili m. in. Kyle Chandler, Ben Mendelsohn, Linda Cardellini. Pierwszy sezon serialu jest wspaniały, później poziom spada, ale z ciekawości pewnie zobaczycie do końca.

Alice in Borderland

Wbrew pozorom, japoński serial nie zdołał zgromadzić tak ogromnej widowni i wygenerować takiego zainteresowania, jak chociażby "Squid Game", o którym słyszeli wszyscy. A szkoda, bo "Alice in Borderland" pod względem fabularnym i realizacyjnym jest znakomite. O czym opowiada serial? Gracz bez perspektyw życiowych i jego dwaj przyjaciele znajdują się w Tokio w alternatywnym świecie, gdzie zostają zmuszeni do uczestnictwa w brutalnej serii gier, aby przetrwać.

Maniac

Zapowiedzi mini-serii z Emmą Stone i Jonah Hillem w rolach głównych elektryzowały widzów i media, ale po premierze produkcja nie okazała się spodziewanym hitem. Seria porusza dość ciężką tematykę, nie jest łatwa w odbiorze, ale po 5 latach od premiery nadal można ją uznać za jedną z ciekawszych premier z katalogu Netfliksa.

Derry Girls

"Derry Girls" to seria opowiadająca historię przygód grupy przyjaciółek i ich rodzin w latach 90. XX wieku w miejscowości Derry (Irlandia Północna), gdzie trwał krwawy momentami konflikt. Na takim tle śledzimy losy nastolatek, serial jest pełen nawiązań do kultury lat 90. oraz lokalnych tematów, które mogą być dla widzów spoza kraju trudne do odszyfrowania. Mimo wszystko, to dość uniwersalna, kolorowa i świetna po prostu produkcja.

Niewiarygodne

Nastoletnia Marie Adler zgłasza policji napaść seksualną, która miała miejsce w jej własnym domu. Jednak zarówno detektywi prowadzący sprawę, jak i jej najbliżsi wydają się wątpić w jej relację zdarzeń. W międzyczasie, w oddalonym mieście, śledczy Grace Rasmussen i Karen Duvall prowadzą wspólne śledztwo w sprawie podobnych gwałtów, które sugeruje obecność seryjnego gwałciciela. Serial nie przebił się na pierwsze strony gazet, mimo że trudno doszukać się tu poważnych uchybień lub problemów z tą produkcją. Nie jest to łatwy seans, ale zdecydowanie warto.

Kasztanowy ludzik

Duński serial kryminalny, który trochę przeszedł bez echa. Produkcja cechuj się kilkoma charakterystycznymi rozwiązaniami dla skandynawskich kryminałów, ale posiada też własną tożsamość. Jak to się wszystko zaczyna? Na miejscu makabrycznej zbrodni policja znajduje figurkę z kasztanów. Detektywi ruszają tropem zabójcy, łącząc sprawę z zaginięciem dziecka pewnej polityk.

Seven Seconds

Serial opowiada historię policjanta, który w wyniku wypadku samochodowego przypadkowo zabija afroamerykańskiego nastolatka. W rezultacie wybuchają zamieszki na tle rasowym w Jersey City. Policja desperacko próbuje zatuszować tę sprawę, lecz bliscy nie pozwalają wyciszyć dochodzenia. Serial wymieniany jest jako jeden z najbardziej emocjonujących, choć na próżno w nim szukać pozytywnych emocji. Fabuła zdecydowanie bliższa jest widzom zza oceanu, lecz jest to też szansa na wgląd tego, jak często wygląda rzeczywistość w USA.

Hospital Playlist

"Hospital Playlist" to południowokoreański serial, który koncentruje się na grupie pięciu lekarzy, którzy są przyjaciółmi od czasów studiów medycznych. Wspólnie mają pasję do muzyki i doskonale się znają. Serial śledzi ich przygody poza miejscem pracy, skupiając się na ich relacjach, życiu osobistym, a także obowiązkach rodzinnych. To zaskakująco wysoko oceniana produkcja, która na świecie dostępna jest właśnie na Netfliksie. Mało kto o nim słyszał, a świetne opinie tylko zachęcają do seansu.

Zaginiony Ollie

Ollie, wykonany własnoręcznie przez matkę, jest niezwykłą zabawką i najlepszym przyjacielem Billy'ego. Jest jego powiernikiem, towarzyszem i ukochanym przyjacielem. Kiedy Ollie zostaje porwany przez złowieszczego klauna o imieniu Zozo, Billy musi go uratować, odnajdując kryjówkę klauna za parkiem, w lesie i głęboko w nocy. Podróż, jaką podejmuje to dziecko, staje się epicką przygodą. Sposób wykonania serialu to prawdziwa uczta dla oczu, a historia jest niezwykle wzruszająca.

Godless

Wiedzieliście, że Netflix nakręcił western? Frank Griffin jest przywódcą gangu, który poszukuje swojego byłego członka Roy'a Gooda. Roy zdradził Franka i ukrył się w miasteczku La Belle w Nowym Meksyku. Tam poznaje odważną Alice Fletcher, wdowę, która broni miasteczka obok niego, stając się jego sojuszniczką. "Godless" zachwyca swoim klimatem, a serial porusza również problemy, z jakimi borykają się małe miasteczka na peryferiach w tamtych czasach.