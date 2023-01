Nikt nie będzie zaskoczony. Serial "The Last of Us" z drugim sezon

Choć jeszcze kilka dni temu twórcy serialowego "The Last of Us" nie wiedzieli czy drugi sezon powstanie, dziś wszystko jest już jasne!

Historia przedstawiona w The Last of Us rozgrywa się dwadzieścia lat po tym, jak współczesna cywilizacja została zniszczona. Joel, zaprawiony w bojach ocalały, zostaje zatrudniony do przemytu z opresyjnej strefy kwarantanny 14-letniej dziewczynki, Ellie. To, co oznacza się jako niewielkie zadanie, wkrótce staje się brutalną, łamiącą serce podróżą po Stanach Zjednoczonych. Wyprawą, w której by przetrwać, mogą polegać wyłącznie na sobie nawzajem

- brzmi oficjalny opis "The Last of Us" - serialu dostępnego na HBO i HBO Max. Produkcja od pierwszego odcinka przyciąga przed ekrany miliony widzów. W samych Stanach Zjednoczonych w dniu premierę obejrzało 4,7 mln osób. Jest to więc druga co do wielkości premiera produkcja HBO od 2010 roku. Drugi odcinek przyciągnął przed ekrany milion widzów więcej. Nie dziwi więc, że włodarze HBO nie kazali fanom dłużej czekać i już zapowiedzieli powstanie drugiego sezonu. Chyba nikt tymi wiadomościami zaskoczony nie będzie - tym bardziej, że kontynuacja gry - The Last Of Us Part II trafiła na konsole PlayStation 4 w 2020 r. i w niej poznajemy dalsze losy Joela, Ellie i nowych bohaterów.

Craig and Neil, wraz z producentką wykonawczą Carolyn Strauss, oraz resztą naszej fenomenalnej obsady i ekipy, swoim mistrzowskim debiutem “The Last of Us” zdefiniowali na nowo ten gatunek

- mówi Francesa Orsi, HBO Programming, Head of HBO Drama Series and Films dodając jednocześnie, że po tym, co ta ekipa osiągnęła w pierwszym sezonie, nie może się doczekać, żeby zobaczyć, aż przejdą samych siebie w kolejnym.

"The Last of Us" na HBO z drugim sezonem!

Choć nie wiadomo kiedy ruszą prace na planie i kiedy drugi sezon "The Last of Us" zadebiutuje na HBO, można podejrzewać, że przed ekipą czekać będzie trudne zadanie. Kto grał w The Last Of Us Part II, ten doskonale wie, o czym mówię. Pozostali muszą uzbroić się w cierpliwość. I jeśli nie chcą psuć sobie wielu niespodzianek, niech nie szukają w sieci informacji o kontynuacji.

Jestem onieśmielony, zaszczycony i szczerze mówiąc przytłoczony tym, że tak wielu ludzi postanowiło śledzić naszą opowieść o losach Joela i Ellie. Współpraca z Craigiem Mazinem, naszą niesamowitą obsadą i ekipą oraz HBO przekroczyło moje, i tak już wysokie, oczekiwania”

- mówi Neil Druckmann z Naughty Dog, który wraz z Craigiem Mazinem przenieśli grę na ekrany telewizorów