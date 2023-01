"Batman: The Animated Series" to jeden z największych nieobecnych, jeśli chodzi o katalog HBO Max. Serial ma pojawić się jednak na platformie już w lutym!

"Batman: TAS" to licząca 85 odcinków animowana seria o Człowieku Nietoperzu, która inspirowana była "Batmanem" i "Powrotem Batmana" Tima Burtona. Obydwa filmy charakteryzowały się dość mrocznym i poważnym tonem, który przeniesiono do kreskówki na tyle udanie, że widzowie w każdym wieku byli wręcz zachwyceni produkcją. Na sukces animacji złożyły się także nieco bardziej skomplikowane niż w wielu innych podobnych produkcjach historie oraz sam styl produkcji, który po dziś dzień może się po prostu podobać. Serial doczekał się wydania Blu-ray, dzięki czemu po wielu latach odświeżono stronę wizualną, dzięki czemu na dużych ekranach o wysokiej rozdzielczości "Batman: The Animated Series" prezentują się naprawdę korzystnie. Oczywiście widoczny jest wiek serialu (emitowany w latach 1992 - 1995), ale to ani odrobinę nie wpływa na odbiór opowiadanych historii. I ta czołówka...

Batman: The Animated Series w Polsce na HBO Max

Debiutu "Batman: TAS" w Polsce na platformie VOD wyczekujemy od lat, ponieważ animacja była jedynie emitowana na przeróżnych kanałach telewizyjnych i otrzymaliśmy niepełne wydanie DVD, które trudno było też dostać po pewnym czasie od pojawienia się na rynku. Problemem był też brak polskiej wersji językowej - każda ze stacji przygotowywała własne tłumaczenie, a wydanie DVD było najczęściej okrojone nawet z napisów, przez co młodsi widzowie nie mieliby nawet szansy zapoznać się z klasykiem.

Według Filmożercy.com wszystko zmieni się już 15 lutego, gdy na HBO Max mają pojawić się wszystkie odcinki "Batman: The Animated Series". Polska wersja językowa w postaci napisów wydaje się pewna, ale nie wiemy, czy przygotowano też dubbing lub lektora z myślą o młodszych widzach. Miejmy też nadzieję, że na platformę zawitają odrestaurowane wersje odcinków w HD. Nadzieje związane z HBO Max były ogromne, ponieważ oferta w USA oraz zapowiedzi dotyczące polskiego rynku narobiły nam smaku - katalog usługi po drugiej stronie oceanu jest pełen produkcji animowanych z Batmanem i w ogóle z uniwersum DC. Na liście znalazły się nie tylko te najnowsze, ale także wiele wcześniejszych tytułów, co przypomina działania Disney+, ponieważ na usłudze giganta można oglądać takie kultowe animacje jak "Spider-Man: TAS" czy "X-Man: TAS", które święciły triumfy podobnie jak kreskówka od DC i Warnera.

Kiedy zobaczymy pozostałe animowane filmy i seriale z Batmanem?

Uniwersum wokół "Batman: TAS" było w późniejszych latach rozbudowywane. Sam serial doczekał się kontynuacji w postaci 2. sezonu emitowanego pod tytułem "The Adventures of Batman & Robin". W obsadzie nadal znajdowali się niedawno zmarły Kevin Conroy jako Bruce Wayne czy Mark Hamill jako Joker. W następnych latach przygotowano "Superman: The Animated Series", "Batman: Beyond", "Justice League" czy "Justice League: Unlimited", a także film kinowy "Batman: Mask of the Phantasm". Także filmy "Batman Beyond: Return of the Joker" "Batman: Mystery of the Batwoman" uznawane są za przynależne do tego samego świata.

Niestety, te tytuły w większości nie dotarły na polski rynek i nie są dostępne na platformach VOD. Nic nie wskazuje na to, by niedługo po debiucie "Batman: TAS" miały zawitać na HBO Max, a największym wyzwaniem może być przygotowanie nowej polskiej wersji, która zapewne pochłonie sporo zasobów (czasu i gotówki) nie zapewniając odpowiedniego zwrotu takiej inwestycji we wzroście aktywności widzów i przybywających subskrypcji.