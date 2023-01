Premiera platformy SkyShowtime w Polsce zbliża się wielkimi krokami, oficjalnie wiemy, że nastąpi to na pewno w lutym, ale do tej pory dokładniejsza data nie została podana. Mamy jednak wskazówki, które mogą pomóc ustalić konkretny termin oraz cenę subskrypcji.

SkyShowtime w połowie lutego?

Od kilku dni media społecznościowe platformy SkyShowtime odżyły i niemal codziennie publikowane są nowe materiały, które mają za zadanie przybliżyć ofertę filmowo-serialową tego serwisu. To wszystko wskazuje na to, że premiera platformy w Polsce jest coraz bliżej. W lutym pojawi się ona na 10 nowych rynkach w Europie, w tym w Polsce. I choć konkretna data w naszym kraju nie jest jeszcze znana, to z przecieków wynika, że w Hiszpanii będzie to 14 lutego co jest bardzo dobrą wskazówką również dla nas. Wiele wskazuje na to, że SkyShowtime pojawi się na wszystkich nowych rynkach jednocześnie, czyli w naszym kraju również.

Biorąc pod uwagę ile serwisów VOD jest już dostępnych w naszym kraju, premiera kolejnego pewnie nie wywołuje u was wielkich emocji. SkyShowtime zaoferuje jednak całkiem sporą ofertę produkcji od takich producentów jak Universal, DreamWorks, Showtime, Paramount Pictures, Nickelodeon czy Sky. Oznacza to między innymi dostęp do bogatej biblioteki filmowej z Top Gunem i serią Szybcy i Wściekli na czele, znanych i lubianych bajek jak chociażby Psi Patrol czy wysoko ocenianych seriali, które do tej pory nie były dostępne w Polsce - Yellowstone, Tulsa King, 1883 itp. Mamy zatem gwarancję, że już na starcie bibliotek SkyShowtime będzie bardzo wysokiej jakości.

Ile będzie kosztował SkyShowtime w Polsce?

Polski oddział SkyShowtime jak do tej pory milczy jak zaklęty na temat ceny subskrypcji w Polsce, ale biorąc pod uwagę termin premiery, szczegóły powinniśmy poznać dosłownie w ciągu kilku dni. Mateusz Zaczyk z portalu Filmozercy.com twierdzi, że standardowa cena będzie wynosiła 24,99 zł miesięcznie, a dodatkowo pojawi się opcja subskrypcji rocznej za 199,90 zł, co jest ofertą wyraźnie tańszą niż chociażby HBO Max czy Disney+, nie wspominając nawet o Netfliksie. Ceny wydają się całkiem prawdopodobne, bo w innych krajach w przeliczeniu na złote, koszt dostępu do serwisu SkyShowtime mieści się w przedziale od 24 do 33 zł miesięcznie. Można też oczekiwać, że na starcie pojawi się jakaś promocyjna oferta, ale na szczegóły musimy jeszcze poczekać.

Największą bolączką nowego serwisu jest niestety dostępność aplikacji i jakość materiałów. Dla wielu niemiłą niespodzianką jest pewnie fakt, że SkyShowtime nie ma jeszcze gotowej aplikacji dla telewizorów Samsunga bazujących na platformie Tizen. Prace nad nią trwają, ale nie wiadomo kiedy zostanie udostępniona. Biorąc pod uwagę, że Samsung ma lwią część polskiego rynku telewizyjnego, to spory minus już na starcie. Aplikacja będzie natomiast dostępna na systemie webOS od LG oraz wszystkich platformach korzystających z Android TV/Google TV, czyli telewizorach Sony, Philips, TCL, Sharp czy Xiaomi.

Niestety wiele wskazuje też na to, że zabraknie produkcji w rozdzielczości 4K. Tak przynajmniej jest w innych krajach, gdzie SkyShowtime jest już dostępne. W odróżnieniu od usługi Paramount+ dostępnej chociażby w USA, w Europie póki co treści w najwyższej rozdzielczości nie pooglądamy. To spory minus na tle konkurencyjnych platform, które większość swoich nowych produkcji oferują właśnie w takiej jakości. Na to jednak ponarzekamy już sobie gdy usługa zostanie uruchomiona. Z pewnością was o tym poinformujemy, bo jak już pisałem wcześniej, nowy serwis VOD sprowadzi do Polski wiele bardzo ciekawych produkcji, dla których warto będzie wykupić subskrypcję chociażby na miesiąc.