PlayStation Plus Premium i Extra straci ponad 10 produkcji. Wszystkie gry, które znikną z katalogu

Udany styczeń kończy się w kiepski sposób

Nie da się ukryć, że gry zaoferowane przez japońskiego giganta w tym miesiącu były naprawdę dobrymi propozycjami — i zadowoliły graczy posiadających zarówno abonament PlayStation Plus Essential (Star Wars Jedi: Upadły Zakon, Fallout 76 czy Axiom Verge 2), jak i Extra czy Premium (między innymi Devil May Cry 5: Special Edition, Back 4 Blood, Life is Strange z DLC czy Just Cause 4: Reloaded).

Niestety jednak pierwszy miesiąc roku skończy się w dość negatywny sposób, gdyż właśnie poznaliśmy listę aż 12 gier, które na dniach zostaną usunięte z katalogu usługi.

PlayStation Plus Premium i Extra — wszystkie gry, które znikną z usługi w styczniu 2023

Pełna lista gier, które wkrótce zostaną usunięte z katalogu PlayStation Plus, prezentuje się następująco:

Metro Exodus (PlayStation 4)

Saints Row: The Third Remastered (PlayStation 4/PlayStation 5)

Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition (PlayStation 4/PlayStation 5)

Pure Farming 2018 (PlayStation 4)

Sparkle Unleashed (PlayStation 4/PlayStation 5)

Agatha Christie - The ABC Murders (PlayStation 4)

The Turing Test (PlayStation 4)

The Book of Unwritten Tales 2 (PlayStation 4)

Skydrift Infinity (PlayStation 4)

Rad Rodgers (PlayStation 4)

Sine Mora EX (PlayStation 4)

Whispering Willows (PlayStation 4)

Nie ma wątpliwości, że zniknięcie niektórych gier będzie dla graczy bolesne — przede wszystkim w przypadku GTA: Vice City, Metro Exodus czy odświeżonej wersji Saints Row: The Third. Nie jest to strata na miarę Red Dead Redemption 2, jak to było w zeszłym roku (notabene chwilę po starcie usługi), jednak bez dwóch zdań niektórzy gracze zatęsknią za tymi tytułami.

PlayStation Plus Extra to tradycyjnie darmowe gry w ramach podstawowego planu oraz dostęp do katalogu wybranych gier z PS4 oraz PS5, w tym częściowo pochodzących z usługi Ubisoft+ Classics. PlayStation Plus Premium oferuje dodatkowo wersje próbne niektórych tytułów (Cyberpunk 2077, Horizon Forbidden West i inne) oraz transmisję strumieniową w chmurze gier z poprzednich generacji. Więcej o PlayStation Premium przeczytacie w naszym teście usługi.