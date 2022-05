Disney+ robi swój serial o Daredevilu. Będzie lepszy niż ten od Netfliksa?

W lutym informowałem o nagłym wycofaniu produkcji Marvela z ramówki Netfliska, przypuszczając, że seriale o komiksowych bohaterach trafią pod skrzydła streamingu Disneya. Co tu dużo mówić, nie myliłem się. A przynajmniej w kwestii Daredevila. Jeśli byłeś rozczarowany zniknięciem z czerwonej platformy niewidomego herosa, to mam dobrą wiadomość. Prace nad serialem zostały wskrzeszone.

Daredevil powraca. W rolę może ponownie wcielić się Charlie Cox

Jak do nosi serwis Variety, Disney+ zatrudnił Matta Cormana i Chrisa Orda – oboje pracowali przy netfliksowym Daredevilu – do napisania scenariusza do serialu i przejęcia kwestii wykonawczych. To oznacza zatem, że Netflix ostatecznie żegna się z Marvelem i mówiąc szczerze, to całkiem dobra wiadomość. Choć tamte produkcje były akceptowalne do odtwarzania w tle podczas wykonywania innych zajęć, to do faktycznej immersji brakowało im odpowiedniego klimatu i były po prostu mało marvelowskie.

Disney jest póki co oszczędny w podawaniu szczegółów. Charlie Cox – znany z głównej roli w serialu od Netlfix – ponownie wcielił się w Daredevila w tegorocznym Spider-Man: Bez drogi do domu, więc można przypuszczać, że aktor utrzyma posadę. Zwłaszcza że sam Cox pozytywnie wypowiedział się o ewentualnej możliwości wzięcia udziału w kontynuacji serialu. Podobnie sprawa wygląda w przypadku Vincenta D’Onofrio, który wcielił się w rolę Kingpina zarówno w netfliksowej wersji Daredevila, jak i disneyowskim serialu Hawkeye.

Przypomnę, że produkcje osadzone w uniwersum Marvela będą dostępne na platformie Disney+ już od 14 czerwca. W ramach premiery usługi w Polsce Disney przygotował specjalną promocję.