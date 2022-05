Resident Evil: Remedium. Nowy serial Netflix z pierwszym zwiastunem

Netflix zaprezentował pierwszy zwiastun swojego najnowszego serialu. Resident Evil: Remedium zabierze widzów na wycieczkę do z pozoru spokojnego New Raccoon City.

Już w 2019 r. pisaliśmy, że Netflix mocno zainteresowany jest marką Resident Evil - serią gier od japońskiego studia Konami, która towarzyszy graczom na niemal wszystkich generacjach konsol. Rok później dowiedzieliśmy się, że platforma zamówiła serial aktorski Resident Evil. Za produkcję odpowiada studio Constantin Film - ta sama firma, która odpowiada za sześć dotychczasowych filmów kinowych. Jak serial będzie się prezentował na małym ekranie? Możecie zobaczyć na pierwszych zwiastunie, który pojawił się w sieci

Nowy serial w świecie Resident Evil podzielony został na dwie linii czasowe. W pierwszej z nich poznamy młodych bohaterów. Jade i Billie Wesker to dzieci doktora Alberta Weskera, który fanom serii nie powinien być obcy. To jeden z najbardziej obiecujących naukowców w Umbrella Corporation. W 2022 r. Jade i Billie Wesker trafiają do New Raccoon City. Życie w sztucznym korpo-mieście zostaje im narzucone akurat wtedy, gdy intensywnie przechodzą okres dojrzewania.

Resident Evil: Remedium. Pierwszy zwiastun nowego serialu na Netflix

Im dłużej przebywają w mieście, tym bardziej zdają sobie sprawę, że dzieje się nim coś podejrzanego, a ich ojciec może skrywać mroczne sekrety. Sekrety, które mogą doprowadzić do zniszczenia świata. I muszę przyznać, że ten wątek mnie najmniej interesuje - nastoletnie problemy głównych bohaterek mogą skutecznie zniechęcić fanów mrocznej i krwawej historii, którą od lat opowiadają gry z serii Resident Evil.

Dużo ciekawiej zapowiada się druga linia czasowa. Dzieje się się ona ponad dziesięć lat później - w 2036 r. Na Ziemi pozostało mniej niż piętnaście milionów ludzi i ponad sześć miliardów potworów - ludzi i zwierząt zarażonych wirusem T. Jade, teraz w wieku trzydziestu lat, walczy o przetrwanie w nowym świecie. Prześladowana przez sekrety z przeszłości dotyczące jej siostry i ojca musie mierzyć się z własnymi demonami.

Głównych bohaterów grają: Lance Reddick (Albert Wesker), Ella Balinska (dorosła Jade), Tamara Smart (młoda Jade) i Seina Agudong (młoda Billie). W serialu pojawią się także Adeline Rudolph, Paola Nuñez, Ahad Raza Mir, Connor Gossatti i Turlough Conver.

Resident Evil: Remedium zadebiutuje na Netflix 14 lipca 2022 r.