Alan Wake pojawi się na srebrnym ekranie. Serialową adaptacją zajmą się twórcy The Walking Dead

Są takie gry, które nie wprowadzają rewolucyjnej mechaniki i nie wyróżniają się szczególnie pod względem oprawy graficznej, ale za to klimat… tego nie można im odmówić. Do takich produkcji należy Alan Wake, którego miło wspominam z odległych czasów Xbox 360. Atmosfera mroku i tajemnicy świetnie nadaje się na serialowy scenariusz. Wszystko wskazuje na to, że tak też właśnie się stanie.

Alan Wake powraca. Podwójnie!

Pierwsze doniesienia o serialowej adaptacji gry o przygodach bestsellerowego pisarza pojawiły się już w 2018 roku. Na nowe doniesienia w sprawie projektu przyszło nam jednak czekać aż cztery lata. Odpowiedzialne za grę studio Remedy Entertaiment ogłosiło, że prace nad serialem trwają, a realizacją zajmie się AMC, znane między innymi z The Walking Dead.

Gra opowiada o przerażających przeżyciach tytułowego Alana, który przybywa do niewielkiego miasteczka Bright Falls w poszukiwaniu pisarskich inspiracji. Sprawy jednak szybko się komplikują, a życie autora horrorów zaczyna przypominać scenariusze z kart jego własnych opowieści. Serial prawdopodobnie będzie utrzymany w równie ciężkim klimacie. „Prawdopodobnie”, bo szczegółów produkcji niestety jeszcze nie poznaliśmy. Remedy Entertaiment nie przekazało zbyt wielu informacji poza faktem, że do wypuszczenia serialu jeszcze długa droga. Fani Alana mają podwójne powody do szczęścia. Trwają bowiem prace nad drugą częścią, która na pierwszych grafikach prezentuje się nad wyraz ciekawie.

Niestety na to również przyjdzie nam trochę poczekać. Druga odsłona ma ukazać się nie wcześniej niż w 2023 roku.