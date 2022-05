Nowy sezon "Westworld" nadchodzi. Znamy datę premiery i mamy najświeższy zwiastun

"Westworld" należał do najbardziej wyczekiwanych przeze mnie seriali HBO, ponieważ po zwiastunie wydawało się, że historia i realizacja będą poza zasięgiem wielu konkurencyjnych tytułów. Sama fabuła nie była zupełnie świeża, bo pomysł na coś takiego został wykorzystany sporo wcześniej, ale dzięki nowej oprawie audiowizualnej i nowoczesnym podejściu projekt HBO lśnił. Pierwszy sezon okazał się lepszy, niż się spodziewaliśmy oglądając nowe odcinki co tydzień, ale później "Westworld" gdzieś... zaginął.

Druga seria odbiegała od tego, do czego przyzwyczajono nas na początku, zaś trzeci sezon debiutował w dość trudnym okresie. Okoliczności, w których wszyscy siedzieliśmy w domach wydawały się wręcz idealne na seans nowych odcinków serialu, ale zainteresowanie spadało. Obserwowałem też niemało nieprzychylnych opinii, które dotyczyły nowego kierunku, w jakim zmierzał serial, więc ja również straciłem zapał do oglądania.

4. sezon Westworld - data premiery i zwiastun

"Westworld" wraca w już 26 czerwca z nowymi odcinkami i taka zapowiedź, nieco ponad miesiąc przed premierą, jest nie lada niespodzianką. HBO pokazało też oficjalny, klimatyczny zwiastun czwartej serii, który może napawać optymizmem. Wśród reakcji na zapowiedź nie brakuje entuzjazmu, do którego przyłączę się i ja, ponieważ naprawdę zachęcił mnie on do powrotu do tego serialu. Wciąż jest jednak coś, co mnie delikatnie powstrzymuje przed włączeniem aplikacji HBO Max i nadrobieniem zaległych odcinków.

Platforma nie oferuje niestety "Westoworld", ani żadnego innego serialu tak naprawdę, w rozdzielczości 4K. Akurat ten tytuł (podobnie jak "Gra o tron") został wydany na nośniku 4K Ultra HD, więc istnieje taka wersja i HBO jest w jej posiadaniu. HBO Max nie jest ograniczone technicznie, ponieważ wiele filmów można oglądać w 4K z Dolby Vision i Dolby Atmos, ale seriale nie zostały dodane w takiej wersji. Co prawda skok jakościowy z HBO GO vs. HBO Max jest odczuwalny, ale świadomość o istnieniu jeszcze lepszej wersji nie zachęca do nadrobienia poprzednich sezonów.