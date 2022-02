Marvel wycofuje się z Netfliksa. The Defenders znikają z ramówki

To już ostanie chwile superbohaterów na Netfliksie. Wszystko wskazuje na to, że seriale Marvela, które cieszą się niemałą popularnością, zostaną wycofane z platformy.

The Defenders opuszczają Netflix

Najpopularniejsza serialowa platforma mogła do tej pory pochwalić się całkiem pokaźną gromadką komiksowych bohaterów. Postacie, które jak do tej pory niezbyt często miały możliwość gościć w Marvel Cinematic Univeres otrzymały okazje szerszego zaprezentowania się widzom na łamach cyklu seriali.

Źródło: Netflix

Jak donosi magazyn The Forbes, użytkownicy otrzymują ostrzegające wiadomości o wycofaniu wszystkich seriali z oferty Netfliksa już od 1 marca. Oznacza to, że Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist oraz The Punisher zostaną prawodobnie przeniesieni do platformy matki Marvela, czyli Disney+. To samo tyczy się crossoverowej produkcji The Defenders, traktującej o wspólnych przygodach wymienionych herosów. Dla zweryfikowania informacji uruchomiłem każdy z wyszczególnionych seriali i faktycznie w lewym górnym rogu ekranu wyświetla się komunikat: „Ten program jest dostępny do 28 lutego”. Choć przyznam, że trzeba wykazać się nie lada refleksem, ponieważ wyświetla się dosłownie na sekundę.

Dla Netfliksa utrata praw do emisji seriali Marvela to duża strata. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że były to produkcje z gatunku Netflix Originals. Nie wiadomo dokładnie czy mamy do czynienia z wygasłą licencją, czy też z odkupieniem praw na rzecz ekspansji Disney+. Niemniej jednak fani Marvela z pewnością będą niezadowoleni, zwłaszcza że Disney+ wciąż oficjalnie nie zadebiutowało w Polsce.