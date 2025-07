Sekrety Google wyciekają jak szalone. Tak wygląda Pixel 10 Pro

Google Pixel 10 to jeden z najbardziej wyczekiwanych modeli tego roku, choć może okazać się sporym rozczarowaniem. Zamiast konkretnych zmian, mamy mieć zaledwie drobną kosmetykę i zaktualizowaną specyfikację techniczną. Największa zmiana względem Pixeli 9? Obecność teleobiektywu w podstawowym modelu 10. Nieco więcej ma się zmienić w składanym Google Pixel 10 Pro Fold. To tu pojawi się m.in. nowy, bardziej zaawansowany zawias, nieco większy ekran a samo urządzenia ma być pierwszym, który pochwali się certyfikacją IP68. Według dotychczasowych przecieków ma być również tańszy – nawet o 200 dolarów względem swojego poprzednika. Na niewielkie zmiany mogą liczyć ci, którzy czekają na Google Pixel 10 Pro.

Źródło: Android Headlines

Dziś rano Google oficjalnie zaprezentowało krótki teaser pokazujący, jak będzie prezentował się ten model. Pixel 10 Pro raczej nie zaskoczy użytkowników. Konstrukcja bazuje na stylistyce poprzednika – szeroka wyspa z aparatami nadal jest najbardziej charakterystycznym elementem obudowy smartfona. Po co zmieniać coś, co zdaje egzamin i pokazuje, że ma sens? Zmian więc musimy dopatrywać się gdzie indziej, np. w kolorystyce, czy innych akcentach. Pixel 10 Pro ponownie stawia na lśniącą ramkę, zamiast matowej. A dostępny będzie w czterech wersjach kolorystycznych: Moonstone, Obsidian, Porcelain i Jade. Ten ostatni wyróżnia się pistacjową zielenią zdobioną złotymi ramkami wokół wyspy aparatów i lśniącymi krawędziami w tych samych barwach. A to, jak wyglądają w tych kolorach możemy zobaczyć dzięki kolejnym przeciekom, które trafiły do sieci i zostały udostępnione przez serwis Android Headlines.

Made by Google 2025. Pixele i nie tylko

Smartfony Pixel 10 nie będą jedynymi urządzeniami, które Google ma pokazać oficjalnie w przyszłym miesiącu. Na konferencji Made by Google 2025 możemy spodziewać się premiery zegarka Pixel Watch 4, który ma różnić się od swoich poprzedników przede wszystkim pojemniejszą baterią, która zwiększy czas pracy na jednym ładowaniu. Choć pod względem specyfikacji technicznej zmieni się niewiele (wciąż będzie ten sam układ Snapdragon W5), urządzenie ma zyskać na dodatkowej funkcjonalności zarówno od strony oprogramowania, jak i fizycznych przycisków. Na sierpniowej premierze pojawić się mogą nowe słuchawki Pixel Buds, jednak na ich temat mało jest plotek i przecieków. Podobnie jak w przypadku innych akcesoriów, które Google może zaprezentować. Co to będzie? Przekonamy się 20 sierpnia.