Niebywała okazja na Google TV Streamer 4K - tak tanio jeszcze nie było

Google TV Streamer 4K zadebiutował na rynku niemal dokładnie rok temu.

Reklama

Aktualnie można go kupić na przykład w popularnym elektromarkecie Media Expert za 579 zł. Z kolei najtańsza oferta, którą podaje Ceneo.pl za to urządzenie, wyceniona została obecnie na 449,00 zł.

Za tyle dokładnie kupicie go na Allegro i to z gwarancją najniższej ceny. Co to dokładnie oznacza za chwilę, spójrzmy najpierw na ofertę sprzedaży Google TV Streamer 4K na Amazon.pl.

Cena po raz pierwszy zeszła poniżej 400 zł, do kwoty zaledwie 390,44 zł, to prawie 200 zł taniej niż w Media Expert i około 60 zł taniej niż na Allegro.

Wspominałem o ważnym aspekcie kupna tego urządzenia na Allegro z gwarancją najniższej ceny. Otóż Allegro zwraca obecnie 150% różnicy w cenie w postaci kuponu na następne zakupy na tej platformie, w przypadku, gdy kupicie jakiś produkt na Allegro i zgłosicie taki sam, tańszy na innej platformie.

8a.pl douglas.pl iparts.pl militaria.pl sklepmartes.pl autodoc.pl doz.pl kaufland.pl modivo.pl smyk.com amazon.pl electro.pl komputronik.pl notino.pl tim.pl answear.com empik.com korob.pl oleole.pl taniaksiazka.pl bee.pl euro.com.pl lazienkaplus.pl obi.pl ucando.pl bricoman.pl eobuwie.pl leroymerlin.pl oponeo.pl zooplus.pl bobowozki.com.pl frisco.pl makeup.pl sklepopon.com zakupy.auchan.pl carrefour.pl gemini.pl mediaexpert.pl strefakierowcy.pl zalando.pl castorama.pl hebe.pl mediamarkt.pl superpharm.pl x-kom.pl centrumrowerowe.pl intercars.pl morele.net sfd.pl xl-narzedzia.pl

Mowa aż o 50 sklepach, które obejmuje program gwarancja najniższej ceny, w tym rzeczony Amazon.pl. Tak więc, jeśli nie macie darmowych dostaw na Amazon.pl, a macie „smarta” na Allegro, kupcie Google TV Streamer 4K (musi być oznaczone, tak jak na moim zrzucie - gwarancja najniższej ceny) i Allegro zwróci Wam około 90 zł, w formie obniżki na inne zakupy. W sumie wyjdzie więc Was to taniej niż teraz na Amazon.pl.

Źródło: Pepper.pl.