Ogromna zmiana w Pixelu. To będzie najlepszy składak na rynku

Składane smartfony nie podbiły rynku. Jednym z problematycznych aspektów jest z pewnością wysoka cena takich urządzeń. Mankamentów jest jednak znacznie więcej. Szczególnie jeśli chodzi o trwałość takich urządzeń. Głównym problemem jest zawias, który zbiera brud i potrafi się zacinać oraz ekran z widoczną kreską w miejscu "zgięcia" ekranu. Pixel 10 Pro Fold ma przynajmniej jeden z tych problemów rozwiązać.

Pixel 10 Pro Fold z certyfikatem IP68

Tegoroczny Google Pixel 10 Pro Fold zapowiada się jako spory postęp jeśli chodzi o składane smartfony. Jeśli pojawi się na rynku szybciej niż Galaxy Fold 7, to będzie pierwszym takim urządzeniem z certyfikacją IP68. Oznacza to najwyższy stopień odporności na kurz oraz wilgoć. Teoretycznie smartfon spełniający normę IP68 może być nawet na 30 minut zanurzony w wodzie i nic nie powinno mu się stać. Podobnie jeśli chodzi o odporność na kurz. Wygląda na to, że nowy zawias będzie szczelną i bardzo dopracowaną konstrukcją.

To jednak nie wszystko, zmiana zawiasu ma też pozwolić na wykorzystanie nieco większego zewnętrznego wyświetlacza, który będzie miał teraz 6,4 cala, zamiast 6,3 cala. Nie jest to duża różnica, ale kolejny pokaz dopracowania całej konstrukcji. Jeśli potwierdzą się również plotki, że nowy Pixel 10 Pro Fold ma być nawet o 200 USD tańszy niż poprzednik (ma kosztować 1599 USD, zamiast 1799 USD) to będzie to zapewne bardzo ciekawa propozycja. Na potwierdzenie tych informacji musimy jednak jeszcze trochę poczekać. Premiera nowych Pixeli jest obecnie planowana w drugiej połowie sierpnia.

