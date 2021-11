Samsunga Galaxy S22 Ultra na zdjęciach i bez wysepki na aparaty

Do internetu trafiły zdjęcia przedstawiające Samsunga Galaxy S22 Ultra. Smartfon koreańskiego producenta do tej pory pojawiał się jako rendery i zaskakiwał przede wszystkim kontrowersyjnym wyglądem wysepki na aparaty. Na zdjęciach jej nie ma, ale aparaty wciąż wyglądają dziwnie

Pod koniec września do sieci trafiły rendery Samsung S22 Ultra. Wygląd smartfona zaskakiwał nie tylko wyglądem z przodu, ale także z tyłu. Największe zdziwienie i to, co przyciągało wzrok, to aparaty główne umieszczone na tylnej obudowie. Kilka dni później pojawiły się informacje sugerujące, że firma nie zdecyduje się na drastyczne zmiany w nowym smartfonie, z czego zadowolony był Krzysiek, który dość sceptycznie podchodził do przekombinowanej wysepki.

Samsunga Galaxy S22 Ultra na zdjęciach. Bez wysepki, ale z dziwnymi aparatami

Serwis FrontPageTech opublikował właśnie zdjęcia, które mają przedstawiać Samsunga Galaxy S22 Ultra w całej okazałości. I na pierwszy rzut oka potwierdzają to, co widzieliśmy kilka tygodni temu na renderach, jedna rzecz jest nieco inna. Chodzi o aparaty główne. Grafiki sugerowały, że obiektywy umiejscowione będę na dość niestandardowej wysepce w kształcie litery P. Tej na zdjęciach nie widać. Aparaty zaprezentowane na zdjęciach, choć układem zgadzają się z tym, co widzieliśmy wcześniej, tak samej wyspy na próżno szukać. Przyznam szczerze, że taki wygląd mi się nie podoba.



Na zdjęciach widać też, że ekran jest zakrzywiony, na co wskazywały pierwsze rendery. Znalazło się również miejsce na rysik S Pen. W tym roku sprzedawany jest osobno i dla Samsunga Galaxy S21 Ultra potrzebne jest dodatkowe etui, by go łatwo przechowywać. W S22 Ultra ma być dostępny bezpośrednio ze slotu umieszczonego na dolnej krawędzi urządzenia.

I jak bardzo można było się śmiać z wyspy w Samsunga Galaxy S22 Ultra, tak pojedynczo wystające z obudowy smartfona aparaty wyglądają komicznie i bardzo niepraktycznie. Choćby dlatego, że szczeliny między nimi będzie trudno wyczyścić. Nie wspomnę też o obudowach do smartfona, które będą musiały być idealnie dopasowane, by otwory zmieściły się na obiektywach.