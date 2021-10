Jest nadzieja, że Samsung S22 Ultra jednak nie będzie wyglądał jak potwór Frankensteina

Sprawdzanie przecieków przed premierami to ciekawa zabawa. Realne informacje często mieszają się z tymi, które są albo niepełne, albo stricte nieprawdziwe, wypuszczone tylko po to, by zrobić szum w internecie. Są to informacje o wszystkim - o zastosowanych podzespołach, nowych funkcjach czy też o wyglądzie danego urządzenia. Z racji na to, że wygląd najczęściej przedstawiany jest na renderach, to i wzbudza on tez najwięcej zainteresowania. Trzeba przyznać, że w przypadku iPhone'ów większość przecieków jest trafna i wygląd serii 13 znaliśmy na długo przed premierą. W przypadku Samsungów też bardzo często tak jest (tak było chociażby w przypadku S21). Tegoroczne rednery pozostawiają jednak... wiele do życzenia.

Na szczęście Samsung Galaxy S22 Ultra będzie wyglądał raczej normalnie

Być może pamiętacie wpis Piotrka odnośnie tego, jak miałby wyglądać S22 Ultra. Render tego, jak ma wyglądać S22 Ultra krążą po całej technologicznej części mediów społecznościowych i wiele osób (w tym ja) nie wierzy w to, że faktycznie tak ma wyglądać kolejny Samsung.

Od tamtego czasu jedna w internecie pojawiło się wiele informacji o tym, że Samsung ma zrobić coś dokładnie przeciwnego, czyli bardzo mocno pozostać przy tym, jak wyglądają jego smartfony obecnie. Od tamtego czasu dostaliśmy bowiem m.in. filmik z modelem który ma służyć producentom obudów do stworzenia swoich produktów na styczniową premierę. Mamy tu model S22 i widać, że jest on bardzo podobny do modeli Galaxy S21.

Daje to szansę, że cała reszta nowej linii również zachowa tegoroczny design. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie Już S22 Ultra i jego olbrzymia wyspa była raczej słabym pomysłem, choć finalnie muszę przyznać, że zebrała raczej pozytywne opinie od ludzi którzy oceniali wygląd smartfonu. Jednak to, co pokazują rednery dla S22 Ultra wygląda jak tani chiński smartfon z Aliexpress, a nie jak ultraflagowiec największego producenta na świecie. Osobiście też nie miałbym nic przeciwko temu, żeby Samsung przy obecnym pomyśle został na dłużej. Konsekwencja w projektowaniu urządzeń to coś, czego producentom bardzo mocno brakuje i czego zdecydowanie chciałbym widzieć na rynku więcej.

Myślicie, że Samsung wypuści tak wyglądający telefon?