Samsung Galaxy Z Flip 3 to dla mnie jeden z najbardziej niezwykłych smartfonów, jakie w tym roku trafiły na rynek. W czasach gdy 99% telefonów wygląda tak samo, a odpowiedzialnych za nich jest kilka chińskich korporacji na krzyż - ulepszony składak był jak prawdziwy powiew świeżości. Nie spodziewałem się jednak, że Samsung przy współpracy z Dr Denim stworzy specjalną parę spodni z kieszenią zaprojektowaną z myślą o jednym modelu telefonu.

Z Flip Pocket Denim - limitowana edycja spodni z kieszenią dedykowaną smartfonowi Samsunga

Na pierwszy rzut oka spodnie Z Flip Pocket Denim to zwykłe, jasnoniebieskie, jeansy. Kiedy jednak się im bliżej przyjrzymy to okazuje się, że mają one z przodu dodatkową kieszeń, w której idealnie mieści się nowy składak od Samsunga. I dodatkowa kieszeń dedykowana smartfonowi nie wydaje się być specjalnie złym pomysłem, zwłaszcza jeśli zapewni do niego wygodny dostęp. Problem polega na tym, że przez to zabrakło już miejsca dla "zwykłych" kieszeni i zostały one zaszyte wielką literką "Z".

Rynek mody rządzi się własnymi prawami, no i własnymi cenami. Spodni Z Flip Pocket Denim trafi na rynek wyłącznie 450 par - i będą dostępne w krojach męskich i damskich. Cena? 1499 AUD, czyli ponad 4400 złotych.

Nie jest to pierwsza elektronika która doczekała się dedykowanej pary spodni, ale...

Jeżeli śledzicie rynek technologii nie od dziś, to prawdopodobnie pamiętacie że kilkanaście lat temu firma Levi's stworzyła specjalną parę spodni dla użytkowników iPoda. Wspomniany model także wyróżniał się specjalną kieszenią skrojoną na miarę niezwykle wówczas popularnego odtwarzacza muzycznego od Apple. Kieszeń miała otwory, które użytkownikom ułatwiały sterowanie urządzeniem, a poza tym były wyposażone w pilot oraz miejsca, przez które łatwo było przeciągnąć słuchawki. Z dzisiejszej perspektywy brzmi kosmicznie: słuchawki są w dużej mierze bezprzewodowe, zaś w erze smart zegarków i opasek sterowanie odtwarzaczem z poziomu nadgarstka także nie stanowi większego problemu, bez kabli i bez problemu. Po drodze była też inteligentna kurtka od Google i Levi's czy kurtka z całym pakietem kieszonek na elektronikę i opcją ładowania ich dzięki panelom słonecznym.

Takie mariaże to nic nowego, ale jakkolwiek fajny i designerski nie jest to pomysł - to w mojej opinii w przypadku smartfona Galaxy Z Flip 3 wydaje się być zmarnowanym potencjałem. Od lat słychać narzekanie użytkowników na to, że smartfony nie mieszczą się w kieszeniach spodni. Dlatego zamiast robić odzież z myślą o jednym z najbardziej kompaktowych sprzętów, dużo ciekawiej wyglądałyby te dla... jednych z największych i najmniej poręcznych. Takich, których przekątna ekranów niebezpiecznie oscyluje wokół 7 cali. Obawiam się jednak, że wtedy nie byłoby dostatecznie modnie i designersko.

