Samsung Tab S8 Ultra za ponad 7700 zł. Konkurent iPada Pro z wysoką ceną

Samsung nie ma ostatnio dobrej passy do trzymania w tajemnicy swoich premier. O tabletach Samsung Tab S8 wiemy już niemal wszystko. I to na długo przed ich oficjalną prezentacją na tegorocznej odsłonie Galaxy Unpacked. Tablety mają być jednak przystawką dla smartfonów z serii Galaxy S22. O tych telefonach również wiemy już wszystko. No prawie wszystko - pozostały oficjalne ceny oraz daty, w których nowe sprzęty koreańskiego producenta trafią do sprzedaży.

W przypadku tabletów Samsunga, na ceny też nie musimy specjalnie czekać. W sieci pojawił się cennik wszystkich modeli. A dla przypomnienia - tych na runku będzie kilka. Podstawowy Galaxy Tab S8 z 11-calowym ekranem LCD, Galaxy Tab S8 Plus z 12,7-calowym wyświetlaczem AMOLED oraz 14,6-calowy Galaxy Tab S8 Ultra. Najmocniejszy z reprezentacji tabletów Tab S8 charakteryzować się ma m.in. podwójnymi aparatami z tyłu i z przodu (model ten będzie posiadał notcha na dłuższej krawędzi). Wszystkie tablety będą działały na Snapdragonie 8.1 wspieranym przez 8 GB pamięci RAM (model Ultra będzie też dostępny w konfiguracji z 16 GB RAM). Pełną specyfikację poszczególnych modeli znajdziecie w moim poprzednim wpisie Samsung Galaxy Tab S8. Poznajcie specyfikację nowych tabletów. Wiemy też, że w pudełku, zamiast ładowarki, dołączany będzie rysik S Pen.

Samsung Galaxy Tab S8. Cennik tabletów

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Dzięki francuskim sklepom, które wprowadziły do swojej oferty tablety Samsung Galaxy Tab S8, wiemy, ile przyjdzie zapłacić za niektóre z nich:

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra w konfiguracji 16 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej kosztować ma 1699,99 € (ok. 7723 zł)

Samsung Galaxy Tab S8 Plus w konfiguracji 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej kosztować ma 999,99 € (ok. 4543 zł)

Samsung Galaxy Tab S8 w konfiguracji 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej kosztować ma 969,99 € (ok. 4406 zł)

W chwili obecnej nie mamy informacji jak będą wyglądały ceny podstawowego modelu w wersji 8/128 GB. Nie wiadomo też ile będzie trzeba zapłacić za Galaxy Tab S8 Plus w wersji 8/256 GB i Galaxy Tab S8 Ultra w konfiguracji 8/128 GB. Prawdopodobne też jest, że to ceny tymczasowe i mogą ulec zmianie. Wszystkiego dowiemy się za kilka dni.