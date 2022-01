Samsung Galaxy S21 FE 5G aż 1000 zł taniej! Takie rzeczy tylko w Plusie

0

Samsung przyzwyczaił już nas do promocji towarzyszących sprzedaży swoich smartfonów, w których to kupujący mogą uzyskać zwrot kilkuset złotych. W zasadzie to nieustająca forma, z której korzysta ten producent, ale dorzucanie do tego kolejnych kilkuset złotych do odbioru w bankomacie przez operatorów to rzadkość.