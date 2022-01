Samsung Galaxy Tab S8. Poznajcie specyfikację nowych tabletów

Samsung nie ma w ostatnim czasie zbyt wiele szczęścia - przynajmniej w kwestii trzymania w tajemnicy swoich premier. Przecieki, zdjęcia, rendery i specyfikacje techniczne ich nowych produktów trafiają do sieci na kilkanaście dni, a nawet kilka miesięcy przed ich oficjalnymi premierami. Tak było w przypadku Galaxy S21 FE, tak prawdopodobnie jest w przypadku Galaxy S22 i najwyraźniej identycznie jest w przypadku tabletów Galaxy Tab S8. A są one bohaterami plotek i przecieków od dłuższego czasu. Choćby przy okazji renderów pokazujących jak nowe urządzenia koreańskiego giganta będą wyglądały. I nie dziwi już fakt, że wszystkie wpisy wyśmiewające iPhone'a i jego "notcha" zniknęły. Nowe tablety z serii Galaxy Tab również będą go posiadały - choć w bardzo niestandardowym miejscu. Umieszczony będzie na jednym z dłuższych boków urządzenia.

Kilka dni temu w sieci pojawił się cennik Samsung Galaxy Tab S8. Tablet, który ma być dostępny w trzech wersjach, kosztować ma ok. 680 euro za podstawowy model z łącznością WiFi. Za Plusa, z większym ekranem, będzie trzeba zapłacić 880 euro (WiFi). Ultra kosztować będzie jeszcze więcej. Wyceniony ma być na poziomie 1200 euro (z 5G). Oczywiście kwoty te mogą ulec zmianie i Samsung zdecyduje się na nieco bardziej konkurencyjne cenniki.

Samsung Galaxy Tab S8. Do sieci wyciekła specyfikacja techniczna tabletów

Teraz w sieci pojawiły się szczegółowe specyfikacje techniczne wszystkich trzech urządzeń. Wszystkie napędzane będą najnowszymi układami Snapdragon 8 Gen 1 wspieranymi przez grafikę Adreno 730 oraz 8 lub 16 GB pamięci RAM (w zależności od konfiguracji). Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły:

Galaxy Tab S8 Galaxy Tab S8 Plus Galaxy Tab S8 Ultra Ekran 11-calowy LCD

2560 x 1600 pikseli

120 Hz odświeżanie

276 ppi 12,7-calowy AMOLED

2800 x 1752

120 Hz odświeżanie

266 ppi 14,6-calowy AMOLED

2960 x 1848

120 Hz odświeżanie

240 ppi CPU / GPU Snapdragon 8 Gen 1

Adreno 730 Snapdragon 8 Gen 1

Adreno 730 Snapdragon 8 Gen 1

Adreno 730 RAM 8 GB RAM 8 GB RAM 8 lub 16 GB RAM Pojemność 128 lub 256GB

microSD 128 lub 256GB

microSD 128 lub 512GB

microSD Łączność USB-C 3.2 Gen-1

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

5G (opcjonalnie) USB-C 3.2 Gen-1

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

5G (opcjonalnie) USB-C 3.2 Gen-1

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

5G (opcjonalnie) Audio Dolby Atmos

cztery głośniki

brak złącza słuchawkowego Dolby Atmos

cztery głośniki

brak złącza słuchawkowego Dolby Atmos

cztery głośniki

brak złącza słuchawkowego Foto Tył:

- 13 Mpix główny, ƒ/2.0

- 6 Mpix ultraszeroki, ƒ/2.2

Przód:

- 12 Mpix główny, ƒ/2.4 Tył:

- 13 Mpix główny, ƒ/2.0

- 6 Mpix ultraszeroki, ƒ/2.2

Przód:

- 12 Mpix główny, ƒ/2.4 Tył:

- 13 MP główny, ƒ/2.0

- 6 MP utraszeroki, ƒ/2.2

Przód:

- 12 Mpix główny, ƒ/2.4

- 12 Mpix dodatkowy, ƒ/2.2 Bateria 8000 mAh 10090 mAh 11200 mAh S Pen wspiera wspiera wspiera Oprogramowanie Android 12

One UI 4.1 Android 12

One UI 4.1 Android 12

One UI 4.1 Wymiary 253,8 x 165,4 x 6,3 mm

507 g 285 x 185 x 5,7 mm

567 g 326,4 x 208,6 x 5,5 mm

728 g

Nie da się ukryć, że od strony specyfikacji technicznej wszystkie trzy tablety zapowiadają się interesująco. A czy mają szansę powalczyć z iPadami? Wszystko zależy od tego, jak do sprawy systemu podejdzie producent. Android na tabletach pozostawia wiele do życzenia i nie zawsze odnajduje się na tak dużym ekranie. Cała nadzieja w Androidzie 12 wraz z nakładką One UI 4.1. Być może to połączenie sprawi, że tablety Samsunga będą godnymi konkurentami dla sprzętu Apple.

A kiedy premiera? Tego wciąż nie wiadomo. Niewykluczone, że Samsung Galaxy Tab S8 wraz z wszystkimi jego wariantami zadebiutuje w tym samym czasie co nowy flagowiec Galaxy S22. Mowa jest o początku przyszłego miesiąca. 8 lutego ma się odbyć specjalne wydarzenie, na którym mają pojawić się najnowsze urządzenia mobilne koreańskiego producenta.