Najnowszy wyciek jest sprawką nieocenionego Evana Blassa. Opublikował on grafiki na których widać wszystkie modele S22. Samsung interweniował i zdjęcia zostały usunięte, ale jak wiadomo, w sieci nic nie ginie.

Zmiany w porównaniu do S21

Modele S22 i S22+ będą w czterech kolorach: czarnym, białym, różowym i zielonym. Choć z pewnością producent użyje jakichś wymyślnych nazw. Wyspa z aparatami tym razem będzie miała kolor identyczny z kolorem plecków – w modelach S21 była złota, czarna bądź srebrna.

Zupełnie inaczej wygląda S22 Ultra, który nawiązuje do linii Note. To zresztą jest zrozumiałe, bo tym razem będzie miał rysik – jako jedyny przedstawiciel serii. Tym samym Samsung wydaje się unifikować obie linie. Oznacza to jednak, że mniejszego „notesa” już nie zobaczymy.

Zaskoczeniem jest także brak wyspy z aparatami. Obiektywy umieszczone są po prostu na pleckach smartfonu, będą nieznacznie wystawać.

Samsung na swoim kanale YouTube zdradza powoli szczegóły nowych modeli. Pierwszy, trwający pół minuty film zatytułowany jest „Break the rules of light” a jego treść wskazuje na to, że producent będzie kładł większy niż zwykle nacisk na zdjęcia nocne. Co mówiąc szczerze nie dziwi, bo to dziedzina gdzie Samsung mógł się jeszcze nieco podciągnąć w porównaniu z konkurencją.

Galaxy Unpacked odbędzie się 9 grudnia o godzinie 16.00.

S22 i S22+. Co już wiadomo

Specyfikacja urządzeń ma wyglądać następująco:

Wymiary: 146 x 70.6 x 7.6 mm; 157.4 x 75.8 x 7.6 mm

Waga: 167 g; 195 g

Gorilla Glass Victus, plastikowy tył, rama z aluminium; Gorilla Glass Victus, szklany tył Gorilla Glass Victus, rama z aluminium

IP68

Wyświetlacz: Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1500 nitów; Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nitów

Przekątna ekranu: 6.1 cala; 6.6 cala

Procesor: Exynos 2200

Układ graficzny: Xclipse 920

Wersje: 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM

Obiektyw główny 50 MP, f/1.8, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS

Obiektyw tele 10 MP, f/2.4, 70mm, 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x zoom optyczny

Szeroki kąt 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55" 1.4µm

Selfie 10 MP, f/2.2, 26mm, 1/3.24", 1.22µm, Dual Pixel PDAF.

Bateria: 3700 mAh; 4500 mAh

Ile smartfony będą kosztować?

Także ceny nie są już tajemnicą. Pisał o nich Krzysztof Rojek. Mają one wyglądać następująco.