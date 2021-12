Samsung śmiga na Androidzie 12, a Microsoft nie daje sobie rady nawet z 11

Kiedy Microsoft ogłosił, że wraca na rynek smartfonów, wśród entuzjastów nastąpiło spore poruszenie. W końcu tym razem nie robi tego przez Nokię, ale pod własnym i do tego lubianym brandem Surface i z systemem Android na pokładzie. Po prostu nic w takiej sytuacji nie może pójść źle. Przecież jedna z największych firm na świecie nie wypuści na rynek telefonu niedopracowanego, który odstaje jakością komponentów od konkurencji i do tego jest zabójczo drogi, prawda?

Ano - nieprawda. Pierwszy Surface Duo cierpiał na multum schorzeń, które widzimy w urządzeniach małych brandów - fatalny stosunek ceny do jakości, komponenty które nie mogą konkurować z innymi obecnymi na rynku urządzeniami i sporo błędów, które wynikają z dwuekranowości telefonu, ale też - które powinny zostać wychwycone na etapie testów. Co więcej, Surface Duo zadebiutował z Androidem 10... dalej na nim działa.

Aktualizacja telefonów Surface Duo do Androida 11 ponownie odroczona

Kiedy Surface Duo zadebiutował w 2020 roku Android 10 na pokładzie nikogo nie dziwił. Taki sam był na telefonach każdego z konkurentów. Jednak minęła jesień, podczas której zaprezentowano Androida 11, następnie zima, wiosna i lato 2021 i znów nastała jesień. Podczas konferencji Google pokazano Androida 12 i kilka tygodni później pierwsze telefony zaczęły otrzymywać stosowne aktualizację. Bardzo pozytywnie zaskoczył tu Samsung, który wyprzedził nawet samo Google. Z drugiej strony mieliśmy takie historie jak ta Nokii, która wsparcie dla Noki 9 PureView zakończyła na jednej aktualizacji i niedawno ogłosiła, że nie uda jej się dostarczyć Androida 11. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku smartfonu Surface Duo, który wciąż działa na systemie z którym wyjechał z fabryki.

I o ile takie zachowanie w przypadku Nokii nie dziwi aż tak bardzo - marka od jakiegoś czasu boryka się ze sporymi problemami i spokojnie można powiedzieć, że dziś jest to raczej b-brand z mnóstwem telefonów na rynku do utrzymania. Tymczasem Microsoft to gigantyczna korporacja, która w swoimi portfolio przez długi czas miała jeden telefon oparty na znanych, bo nie najnowszych, komponentach. Aktualizacja do Androida 11 nie powinna być żadnym problemem, a już na pewno - nie powinna zajmować tyle czasu. Niestety, takie przekładanie nie wróży nic dobrego i nie zaskoczy mnie, gdy Microsoft pójdzie drogą Nokii i Surface Duo nie dostanie nawet jednej aktualizacji Androida.

Nieźle, jak na telefon kosztujący 1400 dolarów.

Źródło