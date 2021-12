Prezes Xiaomi przyznał, że A15 Bionic jest lepszy od Snapdragona 8 gen. 1

Xiaomi to marka, która przebojem wdarła się na polski i europejski rynek, oferując niespotykany wówczas stosunek ceny do jakości. Następnie sama marka zaczęła skupiać się na flagowych modelach z serii Mi, co wiązało się ze wzrostem cen i niemałym szokiem dla fanów. Niższą półkę cenową Xiaomi szybko jednak zapełniło, tworząc markę POCO i mocniej stawiając na telefony Redmi. To sprawiło, że Xiaomi mogło z powodzeniem skupić się na swojej marce jako flagowej, topowej i posiadającej najnowsze rozwiązania. Jednak skłamałbym, jeżeli nie powiedziałbym, że reputację można zmienić w ciągu jednego dnia i za Xiaomi wciąż ciągnie się opinia telefonów, które idą na, powiedzmy sobie to, kompromisy jakościowe, by zaoferować niższą cenę. To ma się zmienić, kiedy na rynek wejdzie Xiaomi 12.

Xiaomi 12 - specyfikacja techniczna

Jeżeli chodzi o to, jak wygląda Xiaomi 12 na papierze, to trzeba przyznać, że szykuje się nam kolejny dobry smartfon od chińskiego producenta:

6,3 calowy wyświetlacz OLED, 120 Hz, 1080 x 2400 pikseli, 1 miliard kolorów, HDR10+, Gorilla Glass Victus

układ Snapdragon 8 Gen1, Adreno 730

8/12 GB RAM,

128/256 GB pamięci wbudowanej UFS 3.1,

brak slotu kart microSD,

Android 12 z MIUI 13

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.2, A-GPS, GLONASS, BDS, GaLILEO, QZSS, NaviC, 5Gm NFC

USB-C, czytnik linii papilarnych w ekranie, głośniki stereo Harman Kardon

aparaty z tyłu: 50 Mpix, f/1.9, PDAF, OiS, 13 Mpix, f/2.4, 123 stopnie (szeroki kąt), 5 Mpix, (telephoto/makro)

aparat z przodu: 32 Mpix,

bateria 4500 mAh, ładowanie 67 W przewodowo, 50 W bezprzewodowo, 10 W bezprzewodowo zwrotnie,

wymiary: 152.7 x 69.9 x 8.2 mm

waga: 179g

cena: 8/128 GB – 3699 juanów, 12 8/256 GB – 3999 juanów, 12/256 GB – 4399 juanów

Xiaomi 12 Pro- specyfikacja techniczna

6 7 calowy wyświetlacz LTPO AMOLED, 120 Hz, 1440 x 3200 pikseli, 1 miliard kolorów, HDR10+, Gorilla Glass Victus

układ Snapdragon 8 Gen1, Adreno 730

8/12 GB RAM,

128/256 GB pamięci wbudowanej UFS 3.1,

brak slotu kart microSD,

Android 12 z MIUI 13

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.2, A-GPS, GLONASS, BDS, GaLILEO, QZSS, NaviC, 5Gm NFC

USB-C, czytnik linii papilarnych w ekranie, głośniki stereo Harman Kardon

aparaty z tyłu: 50 Mpix, f/1.9, PDAF, OiS, 50 Mpix, f/1.9, (telephoto x2), 50 Mpix, (szeroki kąt)

aparat z przodu: 32 Mpix,

bateria 4600 mAh, ładowanie 120W przewodowo, 50 W bezprzewodowo, 10 W bezprzewodowo zwrotnie,

wymiary: 163.6 x 74.6 x 8.2 mm

waga: 179g

cena: 8/128 GB – 4699 juanów, 8/256 GB – 4999 juanów, 12/256 GB – 5399 juanów

Xiaomi 12X- specyfikacja techniczna

6,3 calowy wyświetlacz OLED, 120 Hz, 1080 x 2400 pikseli, 1 miliard kolorów, HDR10+, Gorilla Glass Victus

układ Snapdragon 870, Adreno 650

8/12 GB RAM,

128/256 GB pamięci wbudowanej UFS 3.1,

brak slotu kart microSD,

Android 12 z MIUI 13

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.2, A-GPS, GLONASS, BDS, GaLILEO, QZSS, NaviC, 5Gm NFC

USB-C, czytnik linii papilarnych w ekranie, głośniki stereo Harman Kardon

aparaty z tyłu: 50 Mpix, f/1.9, PDAF, OiS, 13 Mpix, f/2.4, 123 stopnie (szeroki kąt), 5 Mpix, (telephoto/makro)

aparat z przodu: 32 Mpix,

bateria 4500 mAh, ładowanie 67 W przewodowo, 50 W bezprzewodowo, 10 W bezprzewodowo zwrotnie,

wymiary: 152.7 x 69.9 x 8.2 mm

waga: 179g

cena: 8/128 GB – 3199 juanów, 8/256 GB – 3499 juanów, 12/256 GB – 3799 juanów

Polskie ceny tych smartfonów zapewne pojawią się podczas europejskiej premiery. Jednak w trakcie prezentacji jedna rzecz przykuła moją uwagę. Zobaczcie na poniższy slajd w którym na pomarańczowo zaznaczone są przewagi telefonów i na którym Xiaomi 12 przyrównywane jest do iPhone'a 13.

Jak widzicie, w tym porównaniu procesor Apple zaznaczony jest na pomarańczowo. Czy to znaczy, że pomimo starań Snapdragon nie był w stanie dogonić Apple? O tym przekonamy się, kiedy Xiaomi 12 trafi do Polski. Na razie data polskiej premiery nie jest znana.