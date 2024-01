Polskie ceny Samsunga Galaxy S24, S24 Plus i S24 Ultra. Szykujcie portfele

Samsung to jedna z najpopularniejszych marek smartfonów na świecie, a telefony z serii Galaxy S zazwyczaj wyznaczają poziom, do którego muszą równać inne marki. W tym roku, bez zaskoczenia, zobaczyliśmy trzy nowe modele - Galaxy S24, S24 Plus i najmocniejszy - S24 Ultra. W ich specyfikacji zmieniło się całkiem sporo, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak prezentują się nowe telefony, zapraszam do zapoznania się z nimi w tym wpisie. Tutaj natomiast pokazujemy, czym jest nowe Galaxy AI będące centrum nowych smartfonów marki.

Jednocześnie, wiadomo, że najciekawszym elementem jest zawsze cena i to, ile przyjdzie nam zapłacić w tym roku za nowe modele i czy Samsung przygotował dla swoich klientów jakieś ciekawe propozycje na start. Oto kompletna lista cen za najnowsze Samsungi w 2024 roku.

Samsung Galaxy S24, S24+ i S24 Ultra — ceny

Samsung Galaxy S24:

8 GB RAM + 128 GB - 4099 zł

8 GB RAM + 256 GB - 4399 zł

Samsung Galaxy S24 Plus

12 GB RAM + 256 GB - 5199 zł

12 GB RAM + 512 GB - 5799 zł

Samsung Galaxy S24 Ultra

12 GB RAM + 256 GB - 6599 zł

12 GB RAM+ 512 GB - 7199 zł

12 GB RAM + 1 TB - 8249 zł

Samsung Galaxy S24, S24+ i S24 Ultra — promocje na start

Pomimo tego, że ceny nowych modeli można uznać za całkiem wysokie, trzeba zaznaczyć, że tegoroczne Samsungi są zauważalnie tańsze, niż ich odpowiedniki sprzed roku. Galaxy S24 w podstawowym wariancie staniał o 500 zł, podobnie jak model z "plusem", podczas gdy wariant Ultra jest tańszy o około 200 zł. Jest to na pewno pozytywny trend i miłe zaskoczenie.

Podobnie jak w zeszłym roku, tak i teraz mamy szereg ciekawych promocji, które z pewnością zainteresują fanów marki i mogą skusić do zmiany swojego telefonu na nowy. Podobnie jak w zeszłym roku mamy tutaj opcję darmowego zwiększenia pamięci w przedsprzedaży. Jeżeli więc do 30 stycznia 2024 roku zakupimy Galaxy S24, S24 Plus bądź S24 Ultra, Samsung za darmo zwiększy nam wariant pamięciowy - z 128 GB na 256 GB, z 256 GB na 512 GB etc.

Drugą rzeczą jest program odkupu naszego obecnego urządzenia, dzięki której możemy kupić telefon zdecydowanie taniej, jeżeli tylko wybierzemy oddanie w zamian naszego starego urządzenia. Co więcej, jeżeli weźmiemy udział w programie Trade-in otrzymamy także zniżkę na nowe telefony marki. Galaxy S24 będzie tańszy o 300 zł, a Galaxy S24 Plus i Ultra będą tańsze o 500 zł.

Jeżeli natomiast się pośpieszymy, to w najbliższym tygodniu możemy dostać też od Samsunga prezent. Od 17 do 22 stycznia otrzymamy od firmy dodatkowo w prezencie słuchawki Galaxy Buds 2 w kolorze grafitowym za darmo. Tutaj też warto odwiedzić stronę Samsung.com (bądź skorzystać z ich sklepu w aplikacji), ponieważ tam mamy do dyspozycji znacznie więcej kolorów samych telefonów. Ekskluzywne dla sklepu on-line są kolory: zielony, pomarańczowy i błękitny.

Co sądzicie o nowych cenach i promocjach? Ponadto, jeżeli jesteście ciekawi naszych pierwszych wrażeń z używania nowych Samsungów - zapraszam do tego wpisu!