Samsung Galaxy S24, S24+ i S24 Ultra: kompletna specyfikacja i najważniejsze różnice

Nastał styczeń, a wraz z nim pora na prawdopodobnie najważniejszą w świecie Androida, czyli oczywiście Samsungi z serii Galaxy S. Telefony te od wielu lat wyznaczają rytm całej branży i to do nich porównywane są wszystkie flagowce, które wyjdą w kolejnych 12 miesiącach. Co więcej — są to jedne z najlepiej sprzedających się urządzeń w naszym kraju, więc wiadomo, że na premierę czekają też konsumenci, a przede wszystkim — fani marki.

W tym roku Samsung postawił bardzo mocno na rozwój swojego Galaxy AI, pokazując, że telefon to nie tylko specyfikacja, ale przede wszystkim — zaawansowane oprogramowanie, dzięki któremu użytkownik może zrobić dużo więcej, niż w przypadku telefonów innych marek. Na co więc pozwalają Samsungi w serii S w 2024 roku?

Samsung Galaxy S24 - specyfikacja techniczna

6,2 calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X, 1080 x 2340 pikseli, 1-120 Hz, 418 ppi, Corning Gorilla Glass Victus 3

układ Exynos 2400

8 GB RAM,

128/256 GB pamięci wbudowanej

brak gniazda microSD,

Android 14 z OneUI

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.4, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC, 5G

USB-C, czytnik linii papilarnych w ekranie, brak gniazda słuchawkowego, głośniki stereo, IP 68

aparaty z tyłu: 50 Mpix, f/1.8 PDAF, OIS, 12 Mpix, f/2.2, (szeroki kąt), 10 Mpix, f/2,4 ,OIS (3x zoom)

aparat z przodu: 12 Mpix, f/2.2, AF

bateria 4000 mAh, ładowanie 25 W przewodowo, 15 W bezprzewodowo, 4,5 W ładowanie zwrotne bezprzewodowe

wymiary: 70,6 x 147 x 7.6mm

kolory: czarny/szary/fioletowy/żółty

waga: 168 g

Samsung Galaxy S24 Plus - specyfikacja techniczna

6,7 calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X QHD+, 3120x 1440 pikseli, 1-120 Hz, 516 ppi, Corning Gorilla Glass Victus 3

układ Exynos 2400

12 GB RAM,

256/512 GB pamięci wbudowanej

brak gniazda microSD,

Android 14 z OneUI

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.4, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC, 5G

USB-C, czytnik linii papilarnych w ekranie, brak gniazda słuchawkowego, głośniki stereo, IP 68

aparaty z tyłu: 50 Mpix, f/1.8 PDAF, OIS, 12 Mpix, f/2.2, (szeroki kąt), 10 Mpix, f/2,4 ,OIS (3x zoom)

aparat z przodu: 12 Mpix, f/2.2, AF

bateria 4900 mAh, ładowanie 25 W przewodowo, 15 W bezprzewodowo, 4,5 W ładowanie zwrotne bezprzewodowe

wymiary: 75,9 x 158,5 x 7.7 mm

kolory: czarny/szary/fioletowy/żółty

waga: 197 g

Samsung Galaxy S24 Ultra - specyfikacja techniczna

6,8 calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X QHD+, 3120x 1440 pikseli, 1-120 Hz, 505 ppi, Corning Gorilla Glass Victus 3, tytanowa obudowa

układ Snapdragon 8 gen 3 for Galaxy

12 GB RAM,

256/512/1TB GB pamięci wbudowanej

brak gniazda microSD,

Android 14 z OneUI

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.4, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, NFC, 5G

USB-C, czytnik linii papilarnych w ekranie, brak gniazda słuchawkowego, głośniki stereo, IP 68, obsługa rysika

aparaty z tyłu: 200 Mpix, f/1.7 PDAF, OIS, 12 Mpix, f/2.2, (szeroki kąt), 10 Mpix, f/2.4, OIS (3x zoom), 50 Mpix, f/3,4 ,OIS (5x zoom)

aparat z przodu: 12 Mpix, f/2.2, AF

bateria 5000 mAh, ładowanie 45 W przewodowo, 15 W bezprzewodowo, 4,5 W ładowanie zwrotne bezprzewodowe

wymiary: 78.1 x 162,3 x 8,6 mm

kolory: Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet, Titanium Yellow

waga: 234 g

Jak więc widzimy, same samrtfony nie zmieniły się aż tak bardzo w stosunku do proprzedniej generacji. główną zmianą są tutaj procesory, gdzie w modelach S24 pojawiły się Exynosy 2400, a w Ultrze - nowy Snapdragon Gen 3 for Galaxy. Zmianie uległ też aparat w Ultrze, gdzie nie mamy już 10x a 5x zoom optyczny.

Zmianie uległy też wyświetlacze, które zyskały znaczący wzrost jasności maksymalnej — w peaku aż do 2600 nitów. Dla osób korzystających z social mediów ważna będzie informacja, że teraz Samsung znacznie lepiej radzi sobie w aplikacjach takich jak Snapchat, Instagram czy Tiktok, gdzie dodana została obsługa HDR, Nightografii czy stabilizacji wideo.

Oczywiście — największą zmianą jest to wdrożenie Galaxy AI, czyli nowych narzędzi pozwalających m.in. na tłumaczenie na żywo, zaawansowane możliwości edycji zdjęć czy zakreślania ich fragmentu, aby wyszukać w Google. O tym, czym jest Galaxy AI, możecie przeczytać tutaj. Jeżeli jesteście ciekawi, jak nowe Samsungi działają — zachęcam do sprawdzenia naszych pierwszych wrażeń z ich użytkowania. Jeżeli natomiast chcecie poznać ceny i dostępność nowych modeli — wszystkie informacje znajdziecie tutaj.