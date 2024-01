Honor wypływa na otwarte wody. Te smartfony kupicie w popularnych sklepach

Honor – chińska marka, należącą niegdyś do Huawei – zapowiedziała dziś poważne plany na 2024, które są istotne dla polskich konsumentów. Producent smartfonów ogłosił bowiem wkroczenie na otwarty rynek, a to oznacza, że klienci nad Wisłą będą mogli niebawem kupić 4 modele urządzeń w popularnych elektromarketach.

HONOR już od jutra dostępnych w wybranych sklepach z elektroniką

Jeszcze do niedawna dostępność smartfonów od HONOR była mocno zawężona, z uwagi na ograniczenie dystrybucji do salonów sieci Orange. To blokowało urządzenia przed szerszym gronem potencjalnych odbiorców, ale ta strategia dobiega właśnie końca. HONOR ogłosił dziś, że produkty chińskiej marki już od 18 stycznia bieżącego roku trafią sklepów internetowych sieci Media Expert, x-kom i Euro RTV AGD, a w niedalekiej przyszłości także do salonów stacjonarnych.

Jakich urządzeń możemy się spodziewać? HONOR poinformował, że początkowo zmianie sposobu dystrybucji towarzyszyć będą 4 modele smartfonów:

HONOR X6a – 599 zł

HONOR X7b – 949 zł

HONOR 90 Lite – 1199 zł

HONOR 90 – 2299 zł

„To bardzo ważny moment dla marki HONOR w Polsce, ponieważ poszerzamy sieć dystrybucji naszych smartfonów o trzy bardzo duże sieci detaliczne: RTV Euro AGD, Media Expert i X-Kom. Sprawia to, że nasze produkty staną się w Polsce znów szeroko dostępne, a Klientom da to większy wybór przy planowaniu zakupu nowego telefonu” – Zachary Jiang, Vice President w HONOR Europe

Jeszcze w tym miesiącu możemy spodziewać się także informacji o zupełnie nowych, premierowych smartfonach od HONOR, które także trafią do oferty Media Expert, x-kom i Euro RTV AGD – na konkretny będziemy musieli jednak jeszcze trochę poczekać. A Wy co o tym myślicie? Czy rozszerzenie kanałów sprzedaży zachęci Was do zapoznania się ze smartfonami HONOR?

Stock image from Depositphotos