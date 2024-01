TOP 5 - Najbardziej opłacalne smartfony w 2024 roku

Mamy nowy rok 2024, a wraz z nim ruszyła karuzela premier. Na rynku już pojawiają się pierwsze tegoroczne smartfony, co oznacza, że klienci mają dziś jeszcze większy wybór. Jednak wszystko co nowe, czy to ze względu na bardziej zaawansowane podzespoły, czy też inflacje, jest zazwyczaj droższe i jeżeli ktoś szuka najlepszego stosunku ceny do jakości — powinien popatrzeć w inną stronę.

W którą? Jedną z najlepszych opcji są zawsze telefony z poprzednich generacji. Zeszłoroczne modele nie straciły bowiem nic ze swoich fenomenalnych specyfikacji, a bardzo często są dziś sprzedawane w dużo niższych cenach. Urządzenia które na premierę potrafiły kosztować 1000-1500 zł dziś możemy znaleźć za zaledwie kilka stówek.

Które telefony najbardziej opłaca się kupić?

Na kanale AntywebTV przygotowaliśmy dla Was zestawienie najbardziej opłacalnych urządzeń, które można dziś znaleźć. Pod uwagę braliśmy smartfony które wyróżniają się dobrą specyfikacją i które zaliczyły bardzo duży spadek ceny w ostatnim czasie. Na który z przedstawionych modeli najbardziej opłaca się zdecydować?