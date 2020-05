Samsung chce być jak Apple i Google. Następne będą kredyty chwilówki?

Jakiś czas temu pytałem się was, czy aby na pewno potrzebujemy aż tylu usług dublujących swoją funkcjonalnością Apple Pay i Google Pay. Patrząc po tym, co od tamtego czasu zadziało się na rynku mobilnych płatności – wychodzi, że tak. Żadna z firm nie zamierza bowiem schodzić z obranej ścieżki, a dwie z nich zdecydowały się nawet pójść na niej o krok dalej niż inne. Chodzi mi oczywiście o Google i Samsunga. Ta pierwsza jakiś czas temu ogłosiła, że wzorem Apple pracuje nad własną kartą płatniczą. Koreańska firma postanowiła, że nie będzie wcale gorsza i również dała znać, że tego lata ujrzymy taką samą kartę od Samsunga.

Samsung: przemyślana strategia czy pogoń za konkurencją?

To, co budzi moje głębokie wątpliwości odnośnie tego, czy ten ruch ze strony Samsunga był aby na pewno przemyślany, to sposób obsługi tej karty przez firmę. Choć być może powinienem powiedzieć – firmy. Jeżeli wierzyć doniesieniom AndroidPolice, w każdej operacji finansowej pośredniczą co najmniej 3 podmioty. Najpierw mamy bowiem Samsunga z jego Samsung Pay i aplikacją, która zapewne będzie towarzyszyć karcie. Samsung nie zarządza jednak transakcjami – robi to jego partner SoFi. Jeszcze kto inny dostarcza konta – Wilmington Savings Fund Society.