Apple oferuje swoim klientom kilka ciekawych benefitów, w postaci chociażby zwrotu części pieniędzy wydanych na zakupy. Google będzie musiało zaoferować podobne bonusy, jeśli będzie chciało przyciągnąć nowych klientów. W zamian za to dostanie dostęp do ogromnej ilości danych związanych z naszymi zakupami, co pewnie pozwoli lepiej targetować np. reklamy. Jako wydawca karty, Google może też czerpać przychody z różnego rodzaju prowizji za płatności kartą. Nie są to duże kwoty, ale przy odpowiedniej skali, którą gigant z Mountain View oczywiście ma, może się trochę uzbierać. I trzeba też pamiętać, że rynek finansowy nie kończy się na tylko na płatnościach, z czasem Google może rozszerzać swoje możliwości, najważniejsze to jednak zdobyć bazę klientów i jakiś przyczółek.

źródło: TechCrunch